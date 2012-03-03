مشارکت 70 درصدی مردم خراسان شمالی در انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت آرامش حاکم بر فضای استان در دوران تبلیغات انتخاباتی و همچنین تقید و تعهد نامزدهای انتخابات به قوانین را از ویژگیهای برجسته انتخابات مجلس نهم در خراسان شمالی بر شمرد.

وی افزود: بی تردید حضور گسترده مردم، موجب رضایت مقام معظم رهبری و خشنودی خانواده های معزز شهدا و ایثارگران و تلالو نور امید در دلهای آزادگان جهان و یاس و نا امیدی دشمنان ایران اسلامی شده است.

استاندار خراسان شمالی اظهارداشت: برای نخستین بار مشارکت مردم خراسان شمالی در انتخابات مجلس به 72.5 درصد رسید که در طول تاریخ استان بی نظیر است.

وی در ادامه گفت: در این دوره از انتخابات ، 559 هزار و 700 نفر از مردم استان واجد شرایط رای گیری بودند که از این تعداد، 407 هزار نفر در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند.

شفقت از مردم به عنوان پیروز اصلی این واقعه سیاسی و همچنین از اعضای ستاد های انتخاباتی و فعالان سیاسی، هیئت های اجرائی، ناظرین و مجریان انتخابات، رسانه ها و خبرنگاران، نامزد های انتخابات و سایر عوامل درگیر با موضوع انتخابات تقدیر کرد و افزود: شرکت مردم در این دوره انتخابات مجلس نسبت به دوره گذشته، بیش از 7 درصد افزایش داشت.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفندماه در سراسر ایران اسلامی برگزار شد.