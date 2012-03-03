همکاریهای کشاورزی آذربایجان شرقی و گرجستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان در نشست مشترک با هیئت بازرگانی جمهوری گرجستان با اشاره به توانمندیهای آذربایجان شرقی در زیربخشهای مختلف کشاورزی و وجود کارخانه های متعدد فرآوری محصولات کشاورزی، تمایل مجموعه مدیریتی استان در توسعه همکاری با کشورهای خارجی به خصوص کشورهای همجوار را یادآور شده و گفت: سازمان جهاد کشاورزی در سه محور کشتارگاههای دام سبک ، توسعه اراضی زیر کشت نهاده های دامی و ایجاد و گسترش بازارچه های عرضه محصولات کشاورزی ، با جمهوری گرجستان می تواند همکاری های خود را توسعه بخشد.

وی با اشاره به عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی در توسعه تعاملات و همکاریهای خود با کشورهای خارجی و همجوار جهت ایجاد زمینه های لازم برای توسعه بخشی به داد و ستد محصولات تولید شده در زیر بخش های مختلف کشاورزی و همچنین مبادلات علمی در زمینه کشاورزی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان مایل است در قالب تفاهم نامه قابل تنظیم بین دو طرف ، امکانات لازم در زمینه راه اندازی کشتارگاه صنعتی دام های سبک را در جمهوری گرجستان فراهم آورد.

محمدیان با اشاره به تمایل این سازمان در راستای توسعه همکاری با گرجستان در زمینه واردات گوشت دام سبک و نهاده های دامی اظهار داشت: سالانه بیش از 4 میلیون و 900 هزار تن محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی تولید می شود که 50 درصد آن مازاد برمصرف داخلی است که می توانیم بغیر از گوشت قرمز سایر تولیدات این استان را به کشور گرجستان صادر نماییم.

رئیس اداره کل جهاد کشاورزی استان در ادامه از تولید نهاده های دامی از جمله جو، ذرت و سویا در اراضی مستعد گرجستان خبر داد و گفت: با توسعه همکاریهای فی مابین سرمایه گذاران هردو کشور می توانند در کشور یکدیگر سرمایه گذاری کنند.

وی همچنین با اشاره به توانمندیهای آذربایجان شرقی در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی افزود: در حال حاضر 320 کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی در استان، سالانه بیش از یک میلیون و 600 هزار تن محصول را فرآوری و به بازار های داخلی، منطقه ای و جهانی عرضه می نمایند و با توجه به پتانسیلهای موجود در زمینه ایجاد و راه اندازی کارخانه های فرآوری محصول در تمامی بخشهای کشاورزی، توانایی لازم در ایجاد همکاری و کمک به توسعه صنایع تبدیلی و کشاورزی در گرجستان را داشته و آمادگی برای توسعه همکاری در این زمینه ها را اعلام می کند.