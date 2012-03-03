آخرین شمارش آرا در اهواز/ سید شریف حسینی نماینده شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین شمارش آراء که تقریبا نتایج قطعی حوزه انتخابیه اهواز است سید شریف حسینی با کسب 137 هزار رای به عنوان نماینده اهواز وارد بهارستان شد. این نماینده اهواز شامگاه سه شنبه و درجریان تبلیغات تائید صلاحیت خود از شورای نگهبان را دریافت کرد.

سید شریف حسینی به صورت مستقل وارد انتخابات شد.

همچنین سید شکر خدا موسوی با 72 هزار رای، شبیب جویجری با 66 هزار رای، ناصر سودانی با 65 هزار رای و فلسفی با 64 هزار رای رده های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند و باید برای تعیین دو نماینده دیگر اهواز با هم رقابت کنند.



نکته جالب راه یافتگان به مرحله دوم انتخابات اهواز این است که هر چهار نفر از لیست جبهه متحد اصولگرایان هستند. به عبارتی دیگر دو نماینده از اهواز قطعا از اعضای جبهه متحد هستند.



همچنین سید احمد موسوی که از بخت فراوانی برای راهیابی به مجلس برخوردار بود با کسب 42 هزار رای و تکیه بر جایگاه ششم موفق نشد به عنوان نماینده اهواز برگزیده شود.



همچنین منوچهر شمس با 15 هزار رای و حسین حیدری با 13 هزار رای رده های هفتم و هشتم را در اختیار دارند.

با توجه به شمارش اغلب صندوقهای رای احتمالا این آمار قطعی است و امکان جابه جایی در آن کم است.