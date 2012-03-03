2700 نهال در بوستانهای شهرری به یاد 2700 شهید کاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در روز درختکاری به صورت نمادین از بوستان میرهادی واقع در اتوبان شهید کریمی با کاشت 200 نهال شروع می شود و در طول هفته منابع طبیعی در سطح دیگر بوستان های محلی ادامه می یابد.

75 اتوبوس دو کابین جدید وارد ناوگان حمل و نقل پایتخت شد

75 دستگاه اتوبوس دو کابین جدید امروز وارد ناوگان حمل و نقل پایتخت شد.

علاوه براین تعداد، 10 دستگاه اتوبوس ویژه معلولان و جانبازان نیز از امروز در برخی خطوط پایتخت فعال شدند.

بر اساس این گزارش، سامانه مسیر یاب برای مسافران و نیز دستگاه شبیه ساز(سیمولاتور) ویژه آموزش تئوری و عملی رانندگان اتوبوس راه اندازی شد.

نخستین کارت هوشمند رانندگان اتوبوس همچنین طی روز جاری در شهر تهران راه اندازی شد.

شرکت شهروندان منطقه 16 تهران در برنامه های فرهنگی و ‏اجتماعی

شهردار منطقه 16 تهران گفت: مشارکت و حضور فعال شهروندان در برنامه های فرهنگی و ‏اجتماعی ‏مساجد از افتخارات شهرداری است که با جدیت در منطقه دنبال می شود.

فضل الله اندرزی افزود: اجرای مطلوب طرح محله محوری مستلزم رویکرد مسجد محوری است.‏

وی با اشاره به اینکه مساجد به عنوان پایگاه نشر دین اسلام و معنویت هستند، بیان کرد: برای تعاملات ‏دینی و ‏بیان مشکلات شهری و با توجه به رویکرد اصلی شهرداری تهران مبنی بر برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی در ‏محله ‏ها، مساجد می توانند در پیشبرد این هدف و دستیابی به شهری مطلوب با هویت اسلامی و دینی ‏مهمترین نقش را ایفا کنند.

گفتمان دانشجویی با موضوع "نحله های انحرافی" در شهرری برگزار شد

گفتمان دانشجویی با موضوع نحله های انحرافی توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرری در دانشگاه شاهد برگزار شد.

سخنران این جلسه در جمع خواهران دانشجو، دستاوردهای چشمگیر علمی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و طلوع دوباره خورشید اسلام در سطح جهان را نتیجه هدایت و مدیریت هوشمندانه کشور توسط ولایت فقیه و حمایت مردم از رهبری عنوان کرد.

حجت الاسلام شجاعی مهر گفت: دشمنان درصدد هستند با نحله‌های انحرافی به صورت این خورشید خاک بپاشند که ناکام خواهند ماند.