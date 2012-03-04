حضور مردم در البرز ستودنی بود

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:حضور مردم در انتخابات مجلس نهم، حضوری پرشور و آگاهانه بود.

وی حضور اقشار مختلف مردم و همچنین رأی اولی ها در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی ایران را بسیار حماسی توصیف کرد.

نجفی عنوان کرد: از آن جایی که دشمن به دنبال آن است که مانع حضور حداکثری مردم شود، لذا حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان عاملی برای تضمین نظام در برابر توطئه های دشمن است.

مدیرکل اجتماعی استان البرز عملکرد ستادهای انتخاباتی استان در برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات را بسیار مدبرانه و عالی توصیف کرد.







