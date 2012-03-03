انتخابات 12 اسفند جشن پیروزی ملت ولایتمدار بود

محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: روز 12 اسفند ماه برای همیشه در تقویم ایران اسلامی درج شد زیرا در این روز ملت ایران علیرغم تمام توطئه های دشمنان نظام ثابت کردند همچنان از نظام جمهوری اسلامی حمایت می کنند و این روز برای همیشه در یاد دشمنان ثبت می شود.

وی افزود: این حضور حماسی پس از راهپیمایی گسترده 22 بهمن ماه دشمنان نظام را برای همیشه مایوس کرد زیرا به روشنی دیدند که تحریمها و تهدیدهای پیاپی آنها روی ملت ایران هیچ تاثیری نداشته است.

وی با اشاره به بصیرت و هوشیاری مردم گفت: مردم ایران اسلامی با حضور حداکثری خود در جای جای میهن اسلامی نشان دادند که راهی جز ولایت ندارند و تنها در این مسیر گام برمی دارند و نمایندگان منتخب نیز باید با رعایت اصول و ولایتمداری تنها در مسیر ولایت و خدمت به مردم گام بردارند.

منتخب مردم کرمان و راور در مجلس نهم ادامه داد: امروز کشور نیاز به تلاش و کوشش دارد و همه مردم و مسئولان باید با وحدت و یکدلی در این مسیر گام بردارند.



