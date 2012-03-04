امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه هایی که سه کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال ارائه داده اند ضمن بیان مطلب فوق گفت: در یکی از بخشهای برنامه قریب در خصوص ناکامی های فدراسیون فوتبال اشاره شده به حذف تیم ملی بزرگسالان از رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2012! در حالیکه در حال حاضر سال 2012 است و ما به مرحله نهایی رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 صعود کرده ایم، اگر منظور ایشان حذف از مرحله مقدماتی رقابتهای جام جهانی 2010 بود باید به آن اشاره می کردند. به نظر شما آیا باید به چنین فردی بگوییم به فوتبال خوش آمدید؟

وی در خصوص برنامه ارائه شده توسط کفاشیان اظهار داشت: کفاشیان علاوه بر اینکه برنامه خود را ارائه داده، فرصت ارائه کارنامه عملکرد 4 ساله خود در فدراسیون فوتبال را نیز داشته است. این موضوع باعث می شود که قضاوت در خصوص وی برای اعضای مجمع از چند بعد امکان پذیر باشد.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درهمین خصوص خاطر نشان کرد: در برنامه کفاشیان به یکسری کارهای نیمه تمام فدراسیون اشاره شده، ضمن اینکه چشم اندازی نیز برای آینده دارد، اعضای مجمع باید بررسی کنند که چقدر از این برنامه ها امکان عملیاتی شدن را دارند.

وی درهمین خصوص افزود: عزیز محمدی و کفاشیان با توجه به اینکه در حال حاضر دستی بر آتش فوتبال دارند آیتم هایی را در برنامه خود ارائه داده اند که در کارنامه کاری خود در خصوص آن تجربیات زیادی را کسب کرده اند. این دو کاندیدا ازاین حیث دارای شرایط مشابهی هستند.

عابدینی با اعلام اینکه بخشی از برنامه های قریب با پتانسیل و فضای فعلی فوتبال ایران سنخیتی ندارد و می توان گفت آرمانی است، تصریح کرد: قریب در برنامه ای که ارائه کرده تعاریفش از مدیریت کلان بوده که نه تنها در فوتبال بلکه در کلیه حوزه ها از این تعاریف و واژه های کلی مدیریتی می توان استفاده کرد.

وی افزود: درجایی که قریب در برنامه اش به شرایط فعلی فوتبال ایران پرداخته فقط به ناکامی ها و نارسایی های فدراسیون فعلی و فدراسیون های قبلی اشاره کرده است در حالی که این بینش یک دیدگاه غیر منصفانه است چون در فدراسیونهای قبلی نیز اقدامات مثبت زیادی انجام شده است.

مدیرعامل باشگاه داماش تاکید کرد: قریب در برنامه اش شرایط فعلی فوتبال ایران را حاد جلوه داده و خودش را به نوعی ناجی فوتبال ایران معرفی کرده است. ایشان باید به رنکینگ تیم ملی ایران در فیفا اشاره می کرد و این موضوع را در نظر می گرفت که کفاشیان در چه شرایطی فدراسیون فوتبال را تحویل گرفت و در حال حاضر شرایط آن چگونه است؟ یا زمانی که وی فدراسیون فوتبال را تحویل گرفت بخش آکادمیک فدراسیون چگونه بوده و در حال حاضر چه شرایطی دارد؟ این مقایسه باید در همه زمینه ها از جمله فوتبال بانوان، تیمهای پایه و ..... نیز باید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه قریب برنامه خود را باید با شناخت نسبت به پتانسیل فعلی فوتبال ایران تنظیم می کرد، تصریح کرد: باشگاها خود دارای هیئت مدیره و حتی مجمع نیزهستند و مدیران عامل آنها باید در خصوص عملکردشان مقابل هیئت مدیره پاسخگو باشند بنابراین فدراسیون نمی تواند و حق دخالت در امور باشگاهها را ندارد، چیزی که قریب آنرا در برنامه ای که ارائه کرده نادیده گرفته است.

عابدینی درخاتمه گفت: من دربرنامه های هر سه کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نقاط ضعف می بینم اما به نظر من نقاط ضعف برنامه ای که قریب ارائه داده بیشتر است.