پرداخت مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح در ابتدای سال آینده

سردار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تاکنون 307 میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح به آنان پرداخت شده که برای پرداخت مابقی آن نیز در انتظار تصمیم دولت هستیم.

وی اظهار داشت: در مجموع حدود 250 میلیارد تومان به بازنشستگان نیروهای مسلح بدهکار هستیم که باید ابتدا دولت این مبلغ را به ما پرداخت کند و سپس ما به بازنشستگان ارائه دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرد: این پاداش بابت بازنشستگان قبل از سال 79 است که به صورت نقدی و واگذاری سهام به آنها پرداخت شده و خواهد شد.

دقیقی گفت: به محض ابلاغ دولت، پاداش پایان خدمت 350 هزار بازنشسته تحت پوشش این سازمان به آنان پرداخت می شود که امیدواریم در ابتدای سال آینده عملیاتی شود.