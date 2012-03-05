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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرداخت مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح در ابتدای سال آینده

پرداخت مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح در ابتدای سال آینده

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از پرداخت مابقی مطالبات بازنشستگان این سازمان در ابتدای سال آینده خبر داد.

سردار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تاکنون 307 میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح به آنان پرداخت شده که برای پرداخت مابقی آن نیز در انتظار تصمیم دولت هستیم.

وی اظهار داشت: در مجموع حدود 250 میلیارد تومان به بازنشستگان نیروهای مسلح بدهکار هستیم که باید ابتدا دولت این مبلغ را به ما پرداخت کند و سپس ما به بازنشستگان ارائه دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرد: این پاداش بابت بازنشستگان قبل از سال 79 است که به صورت نقدی و واگذاری سهام به آنها پرداخت شده و خواهد شد.

دقیقی گفت: به محض ابلاغ دولت، پاداش پایان خدمت 350 هزار بازنشسته تحت پوشش این سازمان به آنان پرداخت می شود که امیدواریم در ابتدای سال آینده عملیاتی شود.

کد مطلب 1550484

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