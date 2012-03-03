12 اسفند تصویری بی بدیل از وفاداری مردم به نظام و آرمانهای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی ظهر شنبه طی بیانیه ای به مردم این استان و مسئولین برگزاری انتخابات اعلام کرد: خدا را شاکرم که بار دیگر جهان تشنه عدالت و آرامش تصویری بی بدیل از حماسه وفاداری به نظام و پیوند ناگسستنی مردم با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری را به نظاره نشست و مردم دین باور این سرزمین الهی را به خاطر خلق جلوه هایی زیبا از مردم سالاری دینی تحسین کرد.

وی در این بیانیه اظهارکرده است: بی تردید آنچه در روز به یادماندنی 12 اسفند در پای صندوق های رای در ایران عزتمند و همیشه سربلند رخ داد موجب روسیاهی و افسردگی دسیسه چینان که تحریم انتخابات و مخدوش کردن آن را دنبال می کردند، شد و شادکامی و سرافزاری دوستداران انقلاب، مردم متدین و آگاه کشورمان را در پی داشت.

وی افزوده است: اینجانب به عنوان خدمتگزاری کوچک از امت شهید پرور به ویژه در شهرستان های استان خراسان رضوی به پاس ایفای باشکوه مسئولیت ملی و دینی مشارکت در انتخابات نهمین دوره مجلس و میان دوره ای خبرگان رهبری صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و به برگزیدگان این مردم با کفایت نیز که توفیق خدمت به آنان در خانه ملت را می یابند؛ تبریک و تهنیت می گویم.

صلاحی گفته است: در خاتمه فرصت را جهت قدرشناسی مجدد از تمامی دست اندرکاران انتخابات که با تلاش شبانه روزی زمینه برگزاری آرام، سالم و با نشاط این آزمون بزرگ را فراهم کردند مغتنم شمرده، توفیق همگان را در خدمت روز افزون به جامعه اسلامی تحت رهبری های زعیم فرزانه و سکان دار بزرگ انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری خواهانم.