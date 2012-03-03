رهاسازی 46 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی در گلستان

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه مصوب شده سال90 از سوی سازمان شیلات ایران تکثیر و پرورش و همچنین رها سازی 42 میلیون قطعه از انواع بچه ماهیان استخوانی(کلمه، سفید و کپور) بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت مساعد ماهیان استخوانی مولد در دریا صید مولدین توسط بخش خصوصی آغاز شد.



وی تصریح کرد: هر ساله با توجه به رسیدگی جنسی ماهیان استخوانی مولد در دریا در همین زمان به منظور تکثیر و پرورش این گونه های با ارزش با هدف بازسازی ذخایر ارزشمند دریای خزر عملیات اجرایی ماهیان استخوانی آغاز می شود.



مدیر کل شیلات گلستان افزود: در حال حاضر صید مولدین کلمه توسط بخش خصوصی در حال انجام است به طوریکه این مولدین با نظارت کارشناسان شیلات به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی گلستان واقع در بندرترکمن جهت تکثیر نیمه طبیعی منتقل می شوند.



پاسندی عنوان کرد: برای تحقق برنامه سال 91 این مرکز برای تکثیر 16 میلیون قطعه ماهی کلمه و رها سازی آن به دریا نیاز به شش هزار و 500 قطعه مولد کلمه است که امید می رود عملیات انتقال مولدین تا پایان اسفند ماه به اتمام رسیده و از اوایل سال آینده مولدین کپور و سفید از طریق تعاونی های پره تهیه شود و با نظارت کارشناسان شیلات برای تکثیر به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی گلستان منتقل شوند.



اسماعیل جباری رئیس مرکز ماهیان استخوانی گلستان نیز عنوان کرد: طی برنامه مصوب باید 44 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی تکثیر و رها سازی می شد که از این مقدار 20 میلیون قطعه ماهی سفید، 16 میلیون قطعه کلمه (تلاجی) و هشت میلیون قطعه ماهی کپور است.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی و بارندگیهای سال جاری عملیات آبگیری استخرها از اواخر پاییز آغاز شد و در نهایت در دی ماه تمامی استخرهای مرکز آبگیری شدند.



جباری محل تامین آب استخرهای مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی گلستان را رودخانه قره سو ذکر کرد و افزود: در حال حاضر بالغ بر 2500 قطعه مولد کلمه به مرکز منتقل شده است و این مرکز برای تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه در استخرها آمادگی لازم را دارد.