سیل 13 هزار نفر را در پاکستان بی خانمان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سازمان بین المللی مهاجرت روز گذشته اعلام کرد با وجود گذشت چند ماه از سیل در ایالت جنوبی سند پاکستان هنوز بیش از 13 هزار نفر در این کشور آواره بوده و قادر به بازگشت به منازل خود نیستند.

سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه از کمک 29 میلیون دلاری آمریکا به پاکستان برای برآورده کردن نیازهای آوارگان از جمله دادن پناهگاه و در اختیار گذاشتن سرویس بهداشتی به آنها خبر داد.

بنا بر اعلام دولت پاکستان، بارانهای سیل آسا و طغیان رودخانه سند به 1.2 میلیون خانه خسارت وارد کرده است. سازمان هواشناسی این کشور نیز میزان بارندگی در بخشهایی از این منطقه را سه برابر و در برخی مناطق هشت برابر میزان معمول دانسته است.

این در حالی است که احتمال ادامه بارندگی ها در روزهای آینده مقامات پاکستان را درباره تشدید وخامت اوضاع در مناطق سیل زده نگران کرده است. گفتنی است در جریان سیل سال گذشته پاکستان نیز که در پی طغیان رودخانه سند به وقوع پیوست، هزار و 750 نفر کشته و حدود 21 میلیون پاکستانی متضرر شدند.