"روز سکوت" انتخاباتی در روسیه/ نخست وزیر فردا رئیس جمهور می شود

با وجود مخابره گزارشی در خصوص بازداشت چندین مظنون به برنامه ریزی برای ترور"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه در شهر بندری "اودسا" در اوکراین و تلاش غربیها برای متشنج کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در این کشور، روس ها فردا یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری آینده خود به پای صندوق های رای می روند.

این انتخابات درحالیست که رسانه های غربی اخیرا گزارش دادند تروریستها از مدتها قبل در سال 2007 در نزدیکی مسیر راه آهن مسکو به سمت فرودگاه "ونوکووا" بمب جاسازی کرده بودند و برای ترور پوتین نقشه کشیده بودند.

با وجود این پوتین با بی اعتنایی به انتشار چنین گزارشهایی در واکنش به کشف توطئه ترور خود گفت: بارها در معرض اقدامات تروریستی قرار داشته ام، اما از این مسئله نهراسیده ام.

در همین حال "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی از مردم کشورش خواست تا در پای صندوق های رای حاضر شده و به فردی رای دهند که شایسته انتخاب شدن بوده و می توان به آن اعتماد کرد.

وی افزود: مطمئنم که رای دهندگان فردا چهارم مارس فرد شایسته را انتخاب می کنند و درباره آینده روسیه تصمیم می گیرند.

مدودف تاکید کرد: آینده روسیه به هرکدام از ما بستگی دارد، بنابراین در صندوق های رای حاضر شده و رای دهید.

رئیس جمهوری روسیه گفت: انتخابات روسیه که در فضایی با مشارکت بالای مردم برگزار شود، نشان می دهد جامعه روسیه بالغ تر شده و مردم می توانند با صراحت و آشکارا مطالبات خود به صاحبان قدرت بگویند.

مدودف تاکید کرد: مردم روسیه آماده هستند تا در آینده کشور نقش داشته باشند و متوجه شده اند که آینده این کشور به انتخاب آنان بستگی دارد.

وی افزود: اصلاحات سیاسی که آن را پیشنهاد داده ام به مردم این اجازه را می دهد که حضور فعالی را در انتخابات داشته باشند.

مدودف گفت: رئیس جمهوری آینده روسیه باید با بهبود اوضاع اقتصادی و نظامی تمام تلاش خود را برای بالا بردن رفاه اجتماعی مردم انجام دهد.

اظهارات رئیس جمهوری روسیه درحالیست که امروز شنبه "روز سکوت" در سراسر این کشور اعلام شده و هرگونه تبلیغ انتخاباتی ممنوع است و روس ها فردا یکشنبه رئیس جمهوری خود را که به مدت شش سال این کشور را مدیریت خواهد کرد، انتخاب می کنند.

از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2012 روسیه می توان به "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر، "گنادی زیگانوف" از حزب کمونیست، "سرگئی میرونوف" رهبر حزب روسیه عادل، "میخائیل پروخوروف" تاجر و سرمایه دار معروف روسی و "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه اشاره کرد.

همچنین شورای هئیت ناظرین انتخاباتی مجمع پارلمانی شورای اروپا برای نظارت بر چگونگی برگزاری این انتخابات به روسیه سفر کرده و نتایج این بازرسی را در یک کنفرانس خبری در5 مارس اعلام می کند.

کمیته مرکزی انتخابات روسیه تا قبل از 17 مارس به طور رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند و رئیس جمهوری نیز در تاریخ 7 مه سوگند یاد می کند.

این انتخابات درحالیست که بسیار از تحلیلگران بر این باورند پوتین در انتخابات روز یکشنبه دیگر رقبای خود را شکست می دهد و پیروز می شود.

هر چند پوتین برای مشخص کردن نتیجه انتخابات در همان دور اول انتخابات به بیش از 50 درصد آرا نیاز دارد، اما وضعیت رقبا نشانگر بالابودن احتمال پیروزی وی است.

پوتین در همین حال روز گذشته وعده های خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم روسیه تکرار کرد و گفت: در صورت پیروزی در انتخابات همچنان برای ایجاد اصلاحات سیاسی تلاش می کنم.

نخست وزیر روسیه در گفتگو با رسانه های خارجی تاکید کرد: پیشنهاد گفتگو با هر فردی اعم از حامیان و منتقدین خود را مطرح کردم و در تلاش برای ایجاد اصلاحات هستم.

پوتین قول داد که پس از انتخابات اجازه برگزاری تظاهرات و راهپیمایی را به مخالفین خود می دهد اما در عین حال مخالفت خود را برای برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی که در آن حزب واحد روسیه اکثریت آرا را از آن خود کرد، اعلام کرد.

نخست وزیر روسیه تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات پیشنهاد پست نخست وزیری را به دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه می دهد.

دو منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، نیز اعلام کردند: نخست وزیر روسیه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور حزب حاکم را منحل می کند.

بر این اساس حزب جدید با نام، لوگو و رهبر جدید جایگزین حزب روسیه متحد می شود که از سال 2001 به رهبری پوتین فعالیت می کند. حزب حاکم روسیه در آخرین انتخابات پارلمانی این کشور که مخالفتهای زیادی را نیز بدنبال داشت اکثریت پارلمان را از دست داد.

این شکست موجب انتقاد تند پوتین از عملکرد این حزب در سخنرانی روز هفتم فوریه وی در جمع هواداران حزب شد. به گفته پوتین از دست رفتن 77 کرسی پارلمان در این انتخابات نشانگر مشکلات عمیق در ساختار حزب است. این در حالی است که "ناتالیا ویرتوزوا" سخنگوی روسیه متحد از این خبر ابراز بی اطلاعی کرده است.

پوتین همچنین در اظهارات روز گذشته خود حمایت خود را از طرح های دولت برای مبارزه با فساد اداری و مالی اعلام کرد و گفت: هیچ اشتباه بزرگی را در دوران 12 سال ریاست خود (هشت سال دوران ریاست جمهوری و چهار سال نخست وزیری) مرتکب نشده ام.

نخست وزیر روسیه تاکید کرد: تاکنون تصمیم نگرفته ام که در چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 شرکت کنم.

همچنین به فاصله چند روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه، نخست وزیر گروههای مخالف را از برپایی تظاهرات پس از انتخابات و توطئه چینی برای ترور وی و یا دیگر مقامات سیاسی این کشور برحذر داشت.