تدابیر امنیتی ویژه جشن نوروز در مزار شریف/ چند تروریست دستگیر شدند

به گزارش خبرنگارمهر از کابل، مقامات پلیس در شمال افغانستان می گویند: پلیس در ولایت مزار شریف تدابیر شدید امنیتی را به منظور تامین امنیت جشن سال نو خورشیدی اتخاذ نموده و طی سه روز اخیر 20 مظنون که قصد حمله به مراسم را داشتند بازداشت نموده اند.



جشن نوروز یکی از آیین های ویژه آریایی هایی کهن است و پس از سقوط طالبان همه ساله ودر کنار دیگر کشورهای میزبان سال نو هجری خورشیدی در شهر مزارشریف و در کنار زیارت منسوب به حضرت علی(ع) برگزار می شود که هزاران نفر از سراسر افغانستان دراین مراسم شرکت می کنند.

طالبان این مراسم را کفرآمیز می داند و همه ساله برپاکنندگان جشن در "مسجد آبی" [زیارت سخی جان] تدابیری را برای مقابله با اقدامات تروریستی برقرار می کنند.