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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

تدابیر امنیتی ویژه جشن نوروز در مزار شریف/ چند تروریست دستگیر شدند

تدابیر امنیتی ویژه جشن نوروز در مزار شریف/ چند تروریست دستگیر شدند

کابل-خبرگزاری مهر: پلیس در شمال افغانستان از بازداشت 20 تروریست که قصد حمله به مراسم جشن سال نو را داشتند، خبرداد.

به گزارش خبرنگارمهر از کابل، مقامات پلیس در شمال افغانستان می گویند: پلیس در ولایت مزار شریف تدابیر شدید امنیتی را به منظور تامین امنیت جشن سال نو خورشیدی اتخاذ نموده و طی سه روز اخیر 20 مظنون که قصد حمله به مراسم را داشتند بازداشت نموده اند.

جشن نوروز یکی از آیین های ویژه آریایی هایی کهن است و پس از سقوط طالبان همه ساله ودر کنار دیگر کشورهای میزبان سال نو هجری خورشیدی در شهر مزارشریف و در کنار زیارت منسوب به حضرت علی(ع) برگزار می شود که هزاران نفر از سراسر افغانستان دراین مراسم شرکت می کنند.

طالبان این مراسم را کفرآمیز می داند و همه ساله برپاکنندگان جشن در "مسجد آبی" [زیارت سخی جان] تدابیری را برای مقابله با اقدامات تروریستی برقرار می کنند.

کد مطلب 1550496

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