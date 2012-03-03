اختصاص 100میلیون دلار به قطار شهری/ اولویت استفاده از سرمایه گذاران بومی

به گزارش خبرگزاری مهر ، استاندار قم از اختصاص 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به قطار شهری قم خبر داد.



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در دیدار مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی کشور در سخنانی اظهار داشت: کلانشهر قم با وجود حدود یک میلیون و 150 هزار نفر جمعیت و حضور سالانه بیش از 18 میلیون زائر و مسافر، با مشکلات بسیار ترافیکی مواجه است.



عدم تعریض معابر و خیابان ها علت ایجاد گره های ترافیکی در قم



وی عدم ایجاد راه های مواصلاتی مناسب و تعریض معابر و خیابان ها را از جمله عوامل به وجود آمدن گره های ترافیکی در شهر قم به ویژه در هسته مرکزی شهر عنوان کرد و افزود: امروزه شهرهای بزرگ جهان مشکلات ترافیکی خود را با مدیریت صحیح و استفاده از وسایل نوین حمل و نقل درون شهری تا حدودی برطرف ساخته اند.



استاندار قم یادآور شد: در شهر مقدس قم دو خط ریلی مترو با طول 14.5 کیلومتر از شرق و به غرب و منوریل با طول 18.5 کیلومتر از شمال به جنوب در حال احداث است که با همت و تلاش مضاعف مسئولان و پیگیری های مستمر و به کارگیری همه ظرفیت ها و توانمندی ها، عملیات اجرایی آنها با سرعت در حال انجام است.



پیشرفت 40 درصدی منوریل قم بعد از گذشت 17 ماه



وی بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی خطوط ریلی شهر قم با توجه به نیازهای عمده ترافیکی در این خطه مقدس تاکید کرد و گفت: پروژه منوریل با گذشت 17 ماه از آغاز عملیات، بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این میزان پیشرفت برای این پروژه که با مشکلات بسیاری روبرو بوده، مناسب است.



موسی پور از اختصاص 100 میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به قطار شهری قم خبر داد و افزود: با اختصاص این مبلغ عملیات اجرایی پروژه های ریلی استان تسریع خواهد شد.



اولویت استفاده از سرمایه گذاران بومی در قم



معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان این که روند جذب سرمایه گذار برای پروژه های بزرگ قم، در سال 91 نیز با شتاب بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: استفاده از سرمایه گذاران بومی در این پروژه ها یک اولویت است.



سید رضا دهناد با اشاره به معرفی سرمایه گذاران در قم گفت: سرمایه گذاران بسیاری در قم وجود دارند که باید از آنها دعوت و توانمندی های آنان را در رشد استان مورد استفاده قرار دهیم.



معاون برنامه ریزی استاندار قم استفاده از سرمایه گذاران بومی را یک اولویت دانست و ابراز داشت: باید سرمایه گذارانی در قم فعالیت کنند که علاوه بر داشتن توان مالی از صلاحیت های عمومی نیز برخوردار باشند.



وی گفت: در زمینه جذب سرمایه گذار برای پروژه های بزرگ صنعتی، کشاورزی، عمرانی پیشرفت های خوبی داشته ایم و این روند در سال 91 نیز با شتاب بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.



بخش مسکن، نقطه عطف سرمایه گذاری قم در سال 90 بود



دهناد با بیان موفقیت های چشمگیر استان در تولید مسکن به ویژه مسکن مهر، افزایش سرمایه گذاری در این بخش را نقطه عطف سرمایه گذاری استان در سال 90 دانست و تاکید کرد: ظرفیت های مالی، فنی و منابع انسانی که به برکت مسکن مهر در استان ایجاد شده است می تواند با ورود به بافت های فرسوده شهری باعث نوسازی شهر قم شود.



وی همچنین در خصوص احداث واحدهای تولیدی در قم گفت: سیاست استان بر این است که از احداث واحدهای تولیدی آلاینده جلوگیری کرده و محیط زیست باید در این راستا نهایت دقت را داشته باشد.



قم برای ورود زائران کریمه اهل بیت(س) آماده می شود



معاون امور عمرانی استانداری قم از آمادگی قم در حوزه های ترافیک، حمل و نقل، امداد و سوانح، برای ورود زائران کریمه اهل بیت (س) همزمان با ایام تعطیلات نوروز 91 خبر داد.



جواد دلاوری در جلسه کمیته حمل و نقل، ترافیک و امور امدادی سفرهای نوروزی استان قم که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و امدادی استان برگزار شد، با اشاره به عملکرد موفق دستگاه های متولی در تعطیلات نوروز سال 90 اظهار داشت: طبق سال های گذشته در تعطیلات نوروز میلیون ها زائر و مسافر برای زیارت مرقد شریف حضرت معصومه (س) به استان قم سفر می کنند که لازم است تمهیدات و مقدمات لازم برای پذیرایی از این زائران در حوزه ترافیک، حمل و نقل، امداد و سوانح مهیا شود.



وی افزود: اکیپ های پلیس راه و راهور استان، اورژانس، هلال احمر، راهداری و شهرداری از 25 اسفندماه جاری تا پایان روز 15 فروردین ماه 91 به صورت آماده باش کامل در دو حوزه درون شهری و برون شهری در خدمت زائران و مسافران عزیز خواهند بود.



آماده سازی 3 پارکینگ در مجاورت حرم ویژه ایام نوروز91



معاون امور عمرانی بر همکاری کلیه ادارات و سازمان ها با دستگاه های خدمت رسان تأکید کرد و بیان داشت: برای سهولت تشرف زائران و مجاوران به حرم حضرت معصومه (س) و هسته مرکزی شهر 3 پارکینگ میدان بزرگ امام خمینی (ره)، پارکینگ شرقی حرم و رودخانه با گنجایش پارک بیش از پنج هزار خودرو سواری آماده سازی شده است.



وی گفت: در همین راستا پارکینگ‌هایی نیز در مسیر و اطراف مسجد مقدس جمکران پیش بینی و آماده سازی شده است.



تاکید بر ساماندهی تجهیزات کارگاهی پروژه های عمرانی شهر قم قبل از تعطیلات نوروز



دلاوری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر تأمین روشنایی معابر و بوستان ها، اصلاح و خط کشی شبکه معابر شهری و بین شهری و بروز رسانی علائم و تابلوهای راهنمای مسافران ابراز داشت: لازم است مدیران دستگاه هایی که پروژه های عمرانی در سطح شهر اجرا می کنند قبل از آغاز تعطیلات نسبت به ساماندهی و جمع آوری تجهیزات کارگاهی اقدام و مسیر عبور و مرور را باز کنند.



وی در پایان گفت: برای جلوگیری از توقف وسایل نقلیه و ایجاد راه بندان و ترافیک در محل ایستگاه اخذ عوارض آزاد راه قم - کاشان، از 20 اسفند جاری تا 20 فروردین 91 به مدت یک ماه از خودروهای عبوری از این محور در ایستگاه کاشان عوارض دریافت می شود.

