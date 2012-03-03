کارگروه نظارت و رسیدگی به شکایات سفرهای نوروزی در تهران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا ستاد تسهیلات سفر استان تهران برنامه ریزی بر روی تنوع محصول، ‌کنترل، نرخ، کنترل کیفیت خدمات و نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی را در دستور کار قرار داده است.

کارگروه نظارت بر سفرهای نوروزی 91 تهران، متشکل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سازمان هواپیمایی کشوری، تعزیرات، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان و جمعی از کارشناسان و پیشکسوتان عرصه گردشگری است.

با توجه به حجم سفرهای زمینی در محورهای مواصلاتی خروجی و ورودی به استان تهران نیروی انتظامی، هلال احمر، حمل و نقل پایانه‌ها، اورژانس، شبکه بهداشت و سایر سازمانها و نهادهای متولی استان تهران برای ارائه خدمات مهیا شده‌اند.

حمل و نقل درون ‌شهری و برون شهری اعم از زمینی، ریلی و هوایی را از جمله اولویتهای برنامه ‌ریزی ستاد تسهیلات سفر استانی است و با حمایت استاندار تهران و برنامه ریزی سازمانهای ذیربط به خصوص تاکسیرانی، فرودگاهها،‌ راه‌آهن و اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، امکانات و شرایط مناسب برای ارائه تسهیلات تدارک دیده شده است.

کارگاه آموزش مداحی در شهرری برگزار می شود

کارگاه توجیهی آموزشی مداحی از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرری، به منظور افزایش سطح اطلاعات مداحان و آسیب شناسی فرهنگ عزاداریها برگزار می شود.

کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرری با اعلام خبر انجام هماهنگیهای صورت گرفته برای برگزاری کارگاه توجیهی - آموزشی مداحی در کانون سمیه واقع در دیلمان، جنب درمانگاه نیک نژاد گفت: این کارگاه آموزشی به مدت سه روز و به منظور افزایش سطح اطلاعات مداحان و آسیب شناسی فرهنگ عزاداریها برگزار خواهد شد.

مصیب سلطانی افزود: دکتر سیاح غلامرضایی و رنجبر گل محمدی، از جمله استادان مجرب این دوره آموزشی خواهند بود.

گفتنی است، این کارگاه آموزش مداحی طی روزهای 20 لغایت 23 اسفند جاری، با حضور شصت نفر از ذاکران و مداحان اهل بیت(ع) برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی "زن، زیبایی و سلامتی" در تهران برگزار می ‌شود

نشست تخصصی "زن، زیبایی و سلامتی" به همت خانه فرهنگ حورا در منطقه سه تهران 16 اسفند برگزار می ‌شود.

این نشست در راستانی افزایش دانش معنوی بانوان، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و بررسی نقش زن در خانواده و جامعه برگزار می شود.

علاقه مندان به حضور در این نشست تخصصی می توانند به خانه فرهنگ حورا واقع در؛ سیدخندان، خیابان جلفا، خیابان کاویان غربی، بوستان بهشت مادران مراجعه کنند.

برگزاری گفتمان دینی "اتحاد و وحدت" در فیروزکوه

به همت اداره تبلیغات اسلامی فیروزکوه گفتمان دینی با موضوع "اتحاد و وحدت" برگزار شد.

استاد این گفتمان با اشاره به روایتی ازپیامبر اکرم(ص) گفت: وحدت و همبستگی، همیشه یکى از آرمانهاى پیامبران الهی بوده و بر این بنیان، یکى از محورهاى مهم دعوت پیامبر اکرم(ص) نیز ایجاد وحدت و بسترسازی آن برای آیندگان بوده است.

حجت الاسلام سید محمد جواد جلیلی افزود: اساساً وحدت بر محور ارزشهای والای انسانی مستحکم و قوی بوده و پایدار خواهد ماند، اما همبستگی بر ارزشهای موقتی و ساختگی و غیرالهی ناپایدار و زودگذر است.