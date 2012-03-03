  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

با انتشار بیانیه ای؛

طالبان افغانستان تجلیل از نوروز را حرام اعلام کرد

طالبان افغانستان تجلیل از نوروز را حرام اعلام کرد

کابل-خبرگزاری مهر: با وجود بازداشت 20 تروریست که قصد حمله به مراسم جشن سال نو در افغانستان را داشتند، طالبان در بیانیه ای تجلیل از نوروز را حرام اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارمهر از کابل، همزمان با تدابیر شدید امنیتی در ولایت مزار شریف در شمال افغانستان به منظور تامین امنیت جشن سال نو خورشیدی، طالبان در بیانیه ای از تحریم مراسم ویژه نوروز خبر دادند.  

بیانیه طالبان درحالیست که پلیس افغانستان سه روز اخیر 20 مظنون را که قصد حمله به مراسم تجلیل از نوروز را داشتند، بازداشت کرد.

جشن نوروز یکی از آیین های ویژه آریایی هایی کهن است و پس از سقوط طالبان همه ساله ودر کنار دیگر کشورهای میزبان سال نو هجری خورشیدی در شهر مزارشریف و در کنار زیارت منسوب به حضرت علی(ع) برگزار می شود که هزاران نفر از سراسر افغانستان دراین مراسم شرکت می کنند.

طالبان این مراسم را کفرآمیز می داند و همه ساله برپاکنندگان جشن در "مسجد آبی" [زیارت سخی جان] تدابیری را برای مقابله با اقدامات تروریستی برقرار می کنند.

کد مطلب 1550500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها