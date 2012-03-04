81 هزار هکتار از مساحت روانسر جزو عرصه های طبیعی و ملی است

مهندس داریوش عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 81 هزار هکتار عرصه ملی شامل 26 هزار هکتار جنگل و55 هزار هکتار مرتع است.



رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان روانسر افزود: جشن منابع طبیعی نیز با نواخته شدن زنگ سبز و با حضور فرماندار و سایر مسئولین در یکی از مدارس سطح شهرستان برگزار وهمزمان غرس نهال در طبیعت یا در همان مدرسه انجام می شود.



عباسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه برنامه هایی برای حفاظت بیشتر از عرصه های طبیعی دارید گفت: آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی در بهره برداری منابع طبیعی در خصوص چگونگی استفاده از عرصه های طبیعی و ملی و کشت بر روی اراضی شیبدار کم بازده است.



وی تصریح کرد: از دیگر برنامه ها، آموزش همیاران طبیعت و سپردن بخشی از وظایف مربوط به صیانت از عرصه های ملی به آنان بصورت امر به معروف ونهی از منکر است.



رئیس منابع طبیعی روانسر افزود: استفاده از توانمندیهای بخشداران منطقه در راستای ترغیب و تشویق روستائیان در کشت گونه های داروئی وهمچنین کشت درختان جنگلی مثل بنه وسقز است.



عباسی گفت: همچنین به منظور جلوگیری از فرسایش اراضی کشاورزی و طبیعی مهار" آب های هرز" و "روان آب ها" بر طبق اصول آبخیزداری از دیگر برنامه های یاد شده است.



وی افزود: ایجاد و احداث عملیات آبی و خاکی و سازه ای مثل خشکه چین وسیل بند وهمچنین عملیات بیولوژیکی مثل کشت گونه ای گیاهان بومی از دیگر این برنامه ها است.



عباسی در پایان تاکید کرد: غنی سازی عرصه های آسیب دیده از آتش سوزی و همچنین بر خورد قاطع با دست اندازان به طبیعت و سوداگران اراضی ملی با معرفی قاطع آنان به مراجع قضائی همراه خواهد بود.