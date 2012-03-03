  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

در پی حماسه حضور/

تقدیر نماینده ولی فقیه و استاندار از مردم استان مرکزی

تقدیر نماینده ولی فقیه و استاندار از مردم استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان و علی اکبر شعبانی فرد استاندار مرکزی با صدور پیامی مشترک از حضور حماسی مردم استان در انتخابات تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: 12 اسفند ماه بار دیگر مردم انقلابی مومن و ولایتمدار استان مرکزی با حضور پر شور ودندان شکن خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهر تایید دیگری بر دلبستگی خویش به نظام و انقلاب اسلامی زدند.

استاندار مرکزی و نماینده ولی فقیه در استان، حضور مردم را حماسه ای شور انگیز و غرورآفرین خواندند و افزودند: یک بار دیگر همه تبلیغات و توطئه های شیطانی دشمنان این سر زمین از صدور قطعنامه و تحریم ها تا تلقین دلسردی و بی تفاوتی و عدم مشارکت مردم در انتخابات را نفقش برآباد نموده و طبق پیش بینی رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی سیلی محکم تری به صورت دشمنان کینه توز ایران اسلامی زند.

در بخش دیگر این پیام آمده است، دیروز سرزمین حضرت امام خمینی به فهم، هوشیاری و عشق و علاقه فرزندان خویش به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک حماسی آنان به مقام عظمی ولایت برخود بالیدو شکوه بصیرت و هوشمندی و عشق به میراث گرانبهای امام خود را به نمایش گذاشته و آخرین تبرهای رها شده توسط بدخواهان جمهوری اسلامی ایران به سرکردگی آمریکای جنایتکار را به خودشان برگرداندو این حماسه پر شکوه حاصل پیووند عمیق مردم سرزمین آفتاب با ولایت و رهبری امت اسلامی بود.

در این پیام ضمن تقدیر و تشکر ازمردم و تبریک به منتخبین  به سایر کاندیداها که با حضور خود تنور انتخابات را گرم نگه داشته اند و با رعایت اخلاق انتخاباتی، خدمتگرازان مردم را در برگزاری انتخاباتی سالم و بدون حاشیه یاری کردند خسته نباشید گفته و از تلاش آنها در کمک به شور و نشاط انتخاباتی تشکر کرده است.

کد مطلب 1550503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها