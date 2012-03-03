تقدیر نماینده ولی فقیه و استاندار از مردم استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: 12 اسفند ماه بار دیگر مردم انقلابی مومن و ولایتمدار استان مرکزی با حضور پر شور ودندان شکن خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهر تایید دیگری بر دلبستگی خویش به نظام و انقلاب اسلامی زدند.

استاندار مرکزی و نماینده ولی فقیه در استان، حضور مردم را حماسه ای شور انگیز و غرورآفرین خواندند و افزودند: یک بار دیگر همه تبلیغات و توطئه های شیطانی دشمنان این سر زمین از صدور قطعنامه و تحریم ها تا تلقین دلسردی و بی تفاوتی و عدم مشارکت مردم در انتخابات را نفقش برآباد نموده و طبق پیش بینی رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی سیلی محکم تری به صورت دشمنان کینه توز ایران اسلامی زند.

در بخش دیگر این پیام آمده است، دیروز سرزمین حضرت امام خمینی به فهم، هوشیاری و عشق و علاقه فرزندان خویش به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک حماسی آنان به مقام عظمی ولایت برخود بالیدو شکوه بصیرت و هوشمندی و عشق به میراث گرانبهای امام خود را به نمایش گذاشته و آخرین تبرهای رها شده توسط بدخواهان جمهوری اسلامی ایران به سرکردگی آمریکای جنایتکار را به خودشان برگرداندو این حماسه پر شکوه حاصل پیووند عمیق مردم سرزمین آفتاب با ولایت و رهبری امت اسلامی بود.

در این پیام ضمن تقدیر و تشکر ازمردم و تبریک به منتخبین به سایر کاندیداها که با حضور خود تنور انتخابات را گرم نگه داشته اند و با رعایت اخلاق انتخاباتی، خدمتگرازان مردم را در برگزاری انتخاباتی سالم و بدون حاشیه یاری کردند خسته نباشید گفته و از تلاش آنها در کمک به شور و نشاط انتخاباتی تشکر کرده است.