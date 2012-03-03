انتخابات پایتخت در نهایت آرامش و امنیت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا اظهار داشت: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که از حساسیت بسزایی نیز برخوردار بود، پلیس پایتخت با آماده باش صد در صد و بکارگیری تمامی تجهیزات و امکانات پلیسی و نیروی انسانی خود ضمن ساماندهی و سازماندهی به موقع و مناسب توانست با مشارکت فهیم مردم تهران و تلاش شبانه روزی کارکنان به انجام وظیفه ذاتی خود که همانا تامین امنیت انتخابات بود، به شایستگی عمل کرده و انتخابات را در نهایت امنیت برگزار کند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: با هماهنگی های صورت گرفته نیروهای این فرماندهی 24 ساعت قبل از آغاز انتخابات سازماندهی شدند و با برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزش های لازم در راستای انجام وظایف ضمن دریافت احکام ماموریتی با آمادگی کامل راهی شعب اخذ رای در سراسر تهران بزرگ شدند.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: استقرار ماموران نیروی انتظامی تهران بزرگ از ساعاتی قبل از آغاز انتخابات انجام شد و کارکنان در مراحل اخذ، شمارش و انتقال آراء به مخازن به برقراری نظم و امنیت پرداختند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمهیدات انتظامی، امنیتی و ترافیکی ویژه این روز افزود: در جریان برگزاری انتخابات هیچگونه مشکل ترافیکی و امنیتی گزارش نشد.

ساجدی نیا در پایان از تعامل مناسب و همه جانبه دستگاههای دخیل در امر انتخابات نظیر شورای محترم نگهبان، استانداری و فرمانداری با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تقدیر و ضمن عرض خسته نباشید به همکاران پرتلاش خود، از مشارکت مردم به خاطر همکاری با ماموران نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت تشکر کرد.