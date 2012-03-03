آخرین شمارش آرا در اهواز/ هر چهار نامزد جبهه متحد در مرحله دوم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین شمارش آرا که تقریبا نتایج قطعی حوزه انتخابیه اهواز است و تنها 90 صندوق شمارش نشده باقی مانده است سید شریف حسینی با کسب 210هزار رای به عنوان نماینده اهواز وارد بهارستان شد. این نماینده اهواز شامگاه سه شنبه و درجریان تبلیغات تائید صلاحیت خود از شورای نگهبان را دریافت کرد.

همچنین سید شکر خدا موسوی با 77هزار رای، شبیب جویجری با 71 هزار رای، محمد جعفر فلسفی با 66 هزار و ناصر سودانی با 65 هزار رای رده های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند و باید برای تعیین دو نماینده دیگر اهواز با هم رقابت کنند.



نکته جالب راه یافتگان به مرحله دوم انتخابات اهواز این است که هر چهار نفر از لیست جبهه متحد اصولگرایان هستند. به عبارتی دیگر دو نماینده از اهواز قطعا از اعضای جبهه متحد هستند.



همچنین سید احمد موسوی که از بخت فراوانی برای راهیابی به مجلس برخوردار بود با کسب 42 هزار رای و تکیه بر جایگاه ششم موفق نشد به عنوان نماینده اهواز برگزیده شود.



همچنین منوچهر شمس با 15 هزار رای و حسین حیدری با 13 هزار رای رده های هفتم و هشتم را در اختیار دارند.

