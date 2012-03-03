90درصد مردم کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: 387 هزار و 76 نفر از 434 هزار فرد واجد شرایط رای دادن در این استان در انتخابات شرکت کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشکر از حضور حماسی مردم استان در انتخابات بیان کرد: پیش بینی می کنیم این استان بازهم رتبه نخست مشارکت در انتخابات را در کشور کسب کند که این رتبه طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.

تاجگردون، زارعی و بزرگواری به مجلس راه یافتند

نیکزاد همچنین اظهار داشت: غلامرضا تاجگردون، غلام محمد زارعی و سید علی محمد بزرگواری به عنوان نمایندگان سه حوزه انتخابیه این استان به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا از مجموع بیسش از 169 هزار 829 هزار رای ماخوذه، غلام محمد زارعی با کسب 80 هزار و 78 رای به عنوان نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس انتخاب شد.

نیکزاد عنوان کرد: ستار هدایت خواه با 64 هزار و 612 و محمد بهرامی با 23 هزار و 413 رتبه های بعدی را کسب کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: در حوزه انتخابیه گچساران و باشت هم از مجموع 91 هزار و 710 رای ماخوذه، غلامرضا تاجگردون با کسب 34 هزار و 937 رای به عنوان نماینده مردم این دو شهرستان راهی مجلس شد.

وی بیان کرد: در این حوزه علی پولادی وندا با کسب 19 هزار 110 رای و سید قدرت الله حسینی با کسب 17 هزار و 384 رای رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.

نیکزاد یادآور شد: در حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام و بهمئی هم 125 هزار و 537 نفر رای دادند که از این تعداد سید علی محمد بزرگواری با کسب 62 هزار و 467 رای به مجلس راه یافت.

وی افزود: همچنین اصغر حبیبی با 29 هزار و 461 رای و حسین فیاض بخش با 27 هزار و 51 رای در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

نیکزاد تصریح کرد: نماینده های منتخب نماینده همه مردم استان و کشور هستند و باید دست به دست هم دهند و برای توسعه این استان تلاش کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: دشمن به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود اما مردم این استان با حضور حماسی خود بار دیگر دشمنان را مایوس کردند.