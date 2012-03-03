نتایج حوزه انتخابیه لردگان بعدازظهر امروز اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی پیش از ظهرشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نتایج حوزه انتخابیه لردگان بعد از ظهر امروز اعلام می شود.

وی افزود: نتایج این حوزه به طور دقیق مشخص نشده و سعی می کنیم نتایج این حوزه انتخابیه را بعد از ظهر اعلام کنیم.

چهار محال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه است که تا کنون دو حوزه شهرکرد و بروجن این شهرستان به صورت قطعی مشخص شده است.

سید سعید زمانیان از حوزه انتخابیه شهرکرد و امیرعباس سلطانی از حوزه انتخابیه بروجن تاکنون توانسته اند از استان چهار محال و بختیاری به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه بیابند.