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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

"از ماست این دیار"/

معرفی روستاهای خاص در یک مستند

معرفی روستاهای خاص در یک مستند

مستند "از ماست این دیار" در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای به معرفی روستاهایی با ویژگی‌های خاص در استان خراسان رضوی می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، این روستاها ویژگی‌های خاصی از نظر تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... دارند. به عبارت دیگر حادثه، اتفاق، رویداد و یا عاملی مشهوریت این روستاها را سبب شده است که در این مستند به آن پرداخته می‌شود.

از جمله روستای ده سرخ مشهد که در مسیر حرکت امام رضا (ع) بوده و امام در آنجا توقف و نماز خوانده‌اند. یا روستایی که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرده است، یا روستاهایی که انسان‌های بزرگی در آنجا سکونت داشته‌اند از جمله روستای پاژ که زادگاه فردوسی است یا روستاهایی که محصولات خاصی دارند مثلاً روستای دربندی که سیب آن معروف است یا معرفی روستایی که دهدار آن یک خانم است یا روستایی که فرش‌هایی با متراژ بالا می‌بافند و...

تهیه‌کننده و کارگردان این مستند جمشید مجددی است.

کد مطلب 1550513

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