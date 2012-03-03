معرفی روستاهای خاص در یک مستند

به گزارش خبرنگار مهر، این روستاها ویژگی‌های خاصی از نظر تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... دارند. به عبارت دیگر حادثه، اتفاق، رویداد و یا عاملی مشهوریت این روستاها را سبب شده است که در این مستند به آن پرداخته می‌شود.

از جمله روستای ده سرخ مشهد که در مسیر حرکت امام رضا (ع) بوده و امام در آنجا توقف و نماز خوانده‌اند. یا روستایی که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرده است، یا روستاهایی که انسان‌های بزرگی در آنجا سکونت داشته‌اند از جمله روستای پاژ که زادگاه فردوسی است یا روستاهایی که محصولات خاصی دارند مثلاً روستای دربندی که سیب آن معروف است یا معرفی روستایی که دهدار آن یک خانم است یا روستایی که فرش‌هایی با متراژ بالا می‌بافند و...

تهیه‌کننده و کارگردان این مستند جمشید مجددی است.