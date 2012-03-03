پارک جهان نما تحویل سازمان پارکهای شهرداری کرج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین میررجبی در حاشیه نشست خبری مربوط به هفته منابع طبیعی ظهر شنبه در اداره کل منابع طبیعی در کرج در خصوص تعیین تکلیف پارک جهان نما به خبرنگار مهر، گفت: بر اساس بند ج ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه این پارک به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج تحویل شد.

وی افزود: با هماهنگی های انجام شده در تلاش هستیم که تا پایان سال ثبت سند صورت گرفته و این پارک به طور کامل در اختیار سازمان پارکها قرار گیرد.

میر رجبی با تاکید بر قابلیتهای سرشار این پارک، تصریح کرد: پارک جهان نما بی شک یکی از نقاط زیبای گردشگری خواهد بود و امیدواریم با واگذاری آن به سازمان پارکها زمینه های رشد و بهسازی بیشتر این پارک قدیمی فراهم شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز همچنین از همکاری و مساعدت شهردار کرج و رئیس سازمان پارکها و فضای سبز قدردانی کرد.

واگذاری پارک جهان نما به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج مدتها موضوع مورد مناقشه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و سامان پارکها بود که سرانجام و با توفق طرفین و با رفع ایرادات طرح پیشنهادی منابع طبیعی برای بهسازی این پارک، "جهان نما" تحویل سازمان پارکهای شهرداری کرج شد و تولی این پارک پیش از آغاز سال جدید نیز به طور کامل به این سازمان سپرده می شود.