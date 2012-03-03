هرگز از چلسی نمی روم

به گزارش خبرگزاری مهر، آندره ویلاس بوآس در رقابت های لیگ برتر انگلستان ناکام بوده و با شکستی که در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل ناپولی متحمل شده به نظر نمی رسد در این مسابقات هم شانسی داشته باشد.

وی گفت: من هرگز استعفا نمی کنم. من هرگز تسلیم نمی شوم. من چنین کاری را بلد نیستم.

خبرنگاری از وی پرسید آیا با این شرایط مستحق اخراج نیست، ویلاس بوآس گفت: این را باید از مالک باشگاه بپرسید. تنها اوست که می تواند در خصوص ادامه همکاری ام با این تیم تصمیم گیری کند. ما در این فصل از رقابت ها موفق به کسب جایزه ای نشده‌ایم و این برای باشگاهی در قد و قواره های چلسی خوب نیست. این چیزی است که نمی توانیم بپذیریم و باید مسئولیت آن را به گردن بگریم. این اتفاق فصل گذشته هم روی داد.

سرمربی چلسی افزود: حالا که این اتفاق دوباره روی داده باید ببینیم کجای کار اشتباه بوده است و من نشانه هایی از مشکلات تیم را پیدا کرده ام.