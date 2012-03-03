برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی آذربایجان شرقی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی افزود: در نوروز سال 91 نیز مانند سالهای گذشته تمام شهرها و روستاهای هدف گردشگری استان و همچنین برخی از اماکن ویژه گردشگری تبریز میزبان علاقمندان به آثار هنری و صنایع دستی و سوغات استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به استقبال گسترده مسافران و گردشگران نوروزی که در سالهای گذشته از این نمایشگاهها صورت گرفته، پیش بینی می شود امسال با متنوع و پربار کردن هرچه بیشتر این نمایشگاهها، شاهد حضور خوب گردشگران نقاط مختلف کشورمان از هنرهای سنتی آذربایجان شرقی باشیم.

محمدی یادآور شد: بازارچه‌ها و نمایشگاههای صنایع‌دستی نوروزی در شهرستانهای تبریز، مراغه، میانه ، جلفا، اهر و مرند برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین مجموعه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی تبریز مانند مسجد کبود تبریز، بوستان ایل گلی، مجتمعهای بین راهی و کمپهای ورودی شهرستانهای استان و پارک های مسافر نیز میزبان نمایشگاههای نوروزی صنایع دستی و هنرهای سنتی و سوغات خواهند بود.

محمدی با بیان اینکه نمونه های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی و سوغات نقاط مختلف استان برای دید و انتخاب گردشگران در این نمایشگاهها عرضه می شود، گفت: اجرای زنده مراحل ساخت برخی آثار هنری در تعدادی از غرفه ها بر جذابیتهای این نمایشگاه نوروزی برای گردشگران و مسافران بهاری می افزاید.

وی همچنین گفت: در این نمایشگاهها هنرهایی از جمله منبت کاری، معرق کاری و نازک کاری چوب، شیشه گری سنتی و دستی، فرش های هنری، سفال و سفالگری، سبد بافی و لباس های محلی آذربایجان شرقی ارائه می شوند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و ساخت زیور آلات، قلمزنی روی مس، چرم و کفش، گلیم و ورنی بافی، روسری چاپ باتیک، ممقان دوزی و همچنین سوغاتی های متنوع خوراکی دیگر غرفه های این نمایشگاهها را تشکیل می دهند.

محمدی یادآور شد: برخی از این این نمایشگاهها از 27 اسفند و برخی دیگر از 2 فروردین سال 91 آغاز به کار نموده و تا پایان تعطیلات نوروزی آماده پذیرایی از گردشگران بهاری استان خواهد بود.