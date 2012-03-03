منوچهر واحدی در خانه ابدی آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر منوچهر واحدی، ‌مربی سازنده فوتبال کشور راس ساعت 10 صبح امروز از محل باشگاه سایپا به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا تشیع شد.

در این مراسم که با حضور اهالی ورزش کشور و همکاران شرکت فرهنگی ورزشی سایپا برگزار شد، آرش کوشا، مهدی دادرس، محمد مایلی کهن، بیژن ذوالفقار نسب، اکبر فلاح، عباس دارابی، منوچهر صالحی، بهمن دهقان، مجتبی تقوی، اعضای کادر فنی تیم فوتبال بزرگسالان سایپا، تیم های پایه و بازیکنان تیم فوتبال امید سایپا، خبرنگاران، عکاسان و نویسندگان ورزشی و .... حضور داشتند.

پیکر مرحوم منوچهر واحدی پس از تشییع در محل زمین چمن ورزشگاه سایپا به بهشت زهرا منتقل و در قطعه نام آوران به خاک سپرده شد. مراسم ختم مرحوم واحدی روز دوشنبه 15 اسفندماه از ساعت 13:30 الی 15 در مسجد جامع الرسول(ص) واقع در میدان کاج سعادت آباد برگزار خواهد شد.