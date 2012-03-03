احمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهدی قاسمی پنج هزار و 414 رای، غلامحسین صمدی چهار هزار و 314 رای، فضل الله کریمی سه هزار و 424 رای، مهدی قاسمی یک هزار و 689 رای، ابوالقاسم جوشفقانی یک هزار و 102 رای، حسین شمس یک هزار و 31 رای و حسین حسینی 902 رای کسب کردند.

وی اظهار داشت: کل آرای دو حوزه اصلی و فرعی محلات و دلیجان، 40 هزار و 240 رای بوده است.

آزاد همچنین تعداد شرکت کنندگان در حوزه انتخابیه دلیجان را 19 هزار و 377 رای عنوان کرد و افزود: مشارکت دلیجانی ها در پای صندوق های اخذ رای 66 درصد بوده است.

محلات و دلیجان یک نماینده به مجلی شورای اسلامی معرفی می کنند.

گفتنی است حجت الاسلام علیرضا سلیمی هم اکنون نیز نماینده این دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی است.