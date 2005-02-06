انتخابات را تحريم نمي كنيم ، مردم را به شركت تشويق مي كنيم // روي كانديد خاصي متمركز نيستيم // براي تغيير نام نهضت آزادي از سوي كميسيون ماده 10 احزاب درخواست رسمي نداشته ايم

دكتر ابراهيم يزدي درگفت وگو با خبرنگار سياسي مهر، با تاكيد بر اينكه نهضت آزادي مشوق مردم براي شركت در انتخابات است، گفت : ما حق حاكميت را از آن ملت مي دانيم ومعتقديم كه ملت بايد از هر فرصتي براي تحقق اين حق خود استفاده كند.
وي آزادي را اساسي ترين محور مباحث انتخاباتي خواند و گفت : آزادي در انتخابات به اين معنا نيست كه در چند روز ثبت نام و برگزاري انتخابات آزادي هايي داده شود، بلكه پيش شرط اجتناب ناپذير برگزاري يك انتخابات آزاد، اجراي اصول مطرح در فصل سوم قانون اساسي پيرامون حق و آزادي هاي اساسي ملت است.
وي آزادي فعاليتهاي مطبوعاتي، حزبي، آزادي برگزاري تجمعات و عدم تفتيش عقايد را از جمله اين آزادي ها برشمرد و گفت : تنها در چنين شرايطي است كه صاحب نظران و مردم مي توانند با شنيدن و خواندن ديدگاه هاي متفاوت پيرامون عملكرد مسوولان كشور ازجمله كانديداها به قضاوت بنشينند و انتخابي آزاد داشته باشند .
يزدي ضمن خودداري از اظهارنظر درباره كانديداهاي حاضر در صحنه انتخابات، تصريح كرد: ما در حال حاضر در نهضت آزادي پيش از آنكه بخواهيم راجع به كانديداها نظر بدهيم، بر محور مطالبات كليدي و اساسي مردم براي برگزاري انتخابات آزاد متمركز هستيم .
وي با بيان اينكه جامعه كنوني ايران در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي به شدت در حال تغيير و تحول است، تاكيد كرد :
كانديداهاي معرفي شده بايد بتوانند برنامه هاي خود را پيرامون مسايل اساسي و كليدي جامعه ايراني با شفافيت و صراحت بيان كنند و به مردم بگويند چگونه مي خواهند اين برنامه ها را اجرا كنند.
وي اظهارداشت : ما تجربه ناموفق آقاي خاتمي را داشتيم، ايشان برنامه هاي خوبي بيان كردند، اما در عمل به علل متفاوت نتوانستند به آنها عمل كنند .
يزدي در خصوص فعاليت احتمالي نهضت آزادي براي معرفي كانديدا گفت : يك حزب سياسي بايد در انتخابات يا كانديدا معرفي كند يا از كانديداي خاصي حمايت كند و بر اين اساس، مردم را به مشاركت در انتخابات فرا بخواند، نهضت آزادي بر اين محور حركت مي كند و اميدوار است شرايط به گونه اي باشد كه بتواند چنين كند.
وي در خصوص شرايط موجود و آزادي عمل كامل همه كانديداها و جريانات براي ارائه برنامه ها و نقد عملكرد يكديگر، گفت : كانديداهاي مطرح همگي از گروههاي اصلاح طلب يا غير اصلاح طلب درون حاكميت هستند، جريان راست يا محافظه كار ازامكانات خوبي براي تبليغ برخوردار است و طبيعي است كه شكايتي ندارد، ساير گروه ها نيز از امكانات كم و بيش مناسبي برخوردارند اماگروههاي خارج از مجموعه حاكميت نيز بايد بتوانند از اين مكانات برخوردار باشند .
ابراهيم يزدي درباره اخباري مبني بر دعوت كميسيون ماده 10 احزاب از وي براي تغيير نام نهضت آزادي و دريافت مجوز رسمي، گفت : هرچند بطور شفاهي اين موضوع به ما گفته شده است، اما هيچ مقام رسمي از ما چنين درخواستي نداشته است و چنين موضوعي براي ما قابل بررسي است.
وي افزود : براي دريافت مجوز، درخواست كتبي به كميسيون ماده 10 احزاب داده بوديم و انتظار داريم كتبا بنويسند كه اگر اسمتان را عوض كنيد به شما مجوز مي دهيم ، در اين صورت در اين باره بحث و بررسي مي كنيم.
ابراهيم يزدي در گفت وگو با مهر :
انتخابات را تحريم نمي كنيم ، مردم را به شركت تشويق مي كنيم // روي كانديد خاصي متمركز نيستيم // براي تغيير نام نهضت آزادي از سوي كميسيون ماده 10 احزاب درخواست رسمي نداشته ايم
دبيركل تشكل موسوم به نهضت آزادي احتمال تحريم انتخابات را از سوي تشكل متبوعش رد كرد و گفت: اگر تقسيم بندي موجود گروههاي سياسي به درون و بيرون از حاكميت ادامه يابد، طبيعي است كه خود در انتخابات شركت نخواهيم كرد ،اما براي مردم نيز تعيين تكليف نمي كنيم .
دكتر ابراهيم يزدي درگفت وگو با خبرنگار سياسي مهر، با تاكيد بر اينكه نهضت آزادي مشوق مردم براي شركت در انتخابات است، گفت : ما حق حاكميت را از آن ملت مي دانيم ومعتقديم كه ملت بايد از هر فرصتي براي تحقق اين حق خود استفاده كند.
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