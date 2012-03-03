چهره شهر کرج از تبلیغات کاندیداهای انتخابات پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اتمام زمان تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با تاکید شهردار کرج، این معاونت نیروهای خود را برای پاکسازی تمامی معابر از تبلیغات کاندیداها بسیج کرد.

وی افزود: در این زمینه طی شب گذشته تمامی بنرهای حاوی پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این کلانشهر جمع آوری شد.

وی عنوان کرد: در اجرای این طرح ضربتی، در هر منطقه از شهرداری کرج، 10 نفر از نیروهای خدمات شهری به صورت مستمر و ویژه به این امر پرداختند.

کمالی زاده ادامه داد: هم اکنون در تمامی معابر اصلی و فرعی شهر، بنرهای تبلیغاتی کاندیداها از سوی نیروهای خدمات شهری جمع آوری شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به تشکر شهردار کرج مبنی بر عملکرد مطلوب این مجموعه در ساماندهی چهره شهر، از تمامی نیروها و پرسنل معاونت تشکر و قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه در یک ابتکار جدید و به منظور افزایش زیبایی شهر، بنرهای ویژه تبلیغات کاندیداهای انتخابات در تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج نصب شد،‌ اعلام کرد: این اقدام موجب رضایت مندی شهروندان شده است.



قدردانی شهردار از حضور پر شور شهروندان کرج در انتخابات



شهردار کلانشهر کرج ضمن قدردانی از مردم حماسی کرج در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، برگزاری این دوره از انتخابات در فضایی آرام را نشان از پایبندی مردم شهید پرور کرج به نظام و ارکان آن دانست.

آقازاده مشارکت مردم کرج در انتخابات را بی نظیر ذکر و عنوان کرد: حرکت مردم در این حماسه تاریخی که با آزمون بزرگ انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم خورد، بار دیگر دشمنان را از هر چه تفکر باطل در مورد ملت ایران است مایوس کرد.

وی با گفتن " دست مریزاد " به مردم پرشور و شعف ایران زمین به ویژه مردم شهید پرور کرج، عنوان کرد: ایستایی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، می شود و این افتخار بزرگی ایران و ملت ایران است.



آقازاده ادامه داد: عنوان " خدا قوت " به مردم حماسه ساز ایران و به تبع آن مردم کرج بسیار جایز است.

وی عنوان کرد: خستگی برگزار کننده نهمین دوره انتخابات در سراسر کشور و به تبع آن کلانشهر کرج با مشارکت مردم در انتخابات از تن مسئولین به در شد.



برنده اصلی انتخابات ملت ایران هستند



مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج گفت: در این انتخابات در شهرستان کرج تنها دو نفر برنده انتخابات نیستند بلکه تمام ملت ایران و به تبع آن تمام شهروندان کرجی برنده انتخابات خواهند بود.



علیرضا پیغمبردوست اظهار داشت: حضور در این انتخابات با توجه به حساسیت بالای آن و فرمایشان مقام معظم رهبری جزو واجبات بوده است و به همین منظور طی بازدیدهایی که از صبح امروز به همراه شهردار کلانشهر کرج داشته ایم، استقبال شهروندان برای حضور آگاهانه در این انتخابات بی نظیر بوده است.

وی ادامه داد: حوزه روابط عمومی شهرداری کرج به منظور افزایش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود نسبت به حضور در انتخابات و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی از هفته گذشته وارد عمل شده و بیش از 300 بنر در سطح شهر نصب کرده است



