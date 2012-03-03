شش هزار یتیم در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولی زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره ) بعد از پیروزی انقلاب در سال 57 تاسیس شد لذا مهمترین وظیفه این نهاد در راستای محرومیت زدایی و فقر زدایی در ابعاد مختلف بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان گفت: در سالهای اخیر کمیته امداد با رویکردهای جدیدی درسطوح مختلف فعالیت کرده و این نهاد پویا در راستای نیازهای جامعه هدف گام برداشته که بسیار اثر گذار بوده است.

ولی زاده، مهمترین رکن و فلسفه این نهاد را ارتقای کرامت انسانی و پیشگیری از سقوط محرومان یاد کرد و گفت: مشارکتهای مردمی بسیار خوب بوده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیتها و استعدادها و توانمند کردن قشر محروم در برنامه کاری این نهاد در سال جهاد اقتصادی بود و درکمیته امداد توانمند کردن جامعه هدف مورد توجه جدی قرار گرفت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره )زنجان 13 اسفند ماه تا 20 اسفند ماه را هفته احسان و نیکوکاری یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین برنامه های این هفته برگزاری همایش ملی و معنوی جشن نیکوکاری که در 17 ،18و 19 برگزار می شود.

ولی زاده یکی از مهمترین برنامه های نهاد را توانمندسازی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای جامعه هدف که دو هزار فرصت اشتغال برای امسال بود که چهار هزار و 500 اشتغال ایجاد شد که رشد 50 درصدی نسبت به تعهد تعیین شده دارد.و تا آخرین روزهای سال به پنج هزار فرصت شغلی خواهد رسید لذا استان زنجان در بحث کار آفرینی رتبه برتر کشوری دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان افزود: مهمترین اولویت کاری کمیته امداد مسکن دار کردن بود که در برنامه به پنج هزار نفر در شهر و روستا مسکن اختصاص یافت از این رو دو هزار نفر مسکن دار شده که نسبت به دوره های قبل رشد چشمگیری داشته است.

ولی زاده یاد آور شد: دربرنامه امسال 420 خانوار در اولویت مسکن دار شدن بودند که 700 خانوار شهری مسکن دار شدند.

وی افزود: از 51 هزار نفرکه در استان تحت پوشش کمیته امداد بودند در حال حاضر این تعداد به 41 هزار نفر رسیده است لذا کاهش مددجویان حاکی از توانمند شدن مددجویان است.