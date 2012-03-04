به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در قالب 13 قسمت "هفت سین چینی" را به مورد بررسی قرار می‌دهد. یکی از مقدمات اصلی نوروز در بین اقوام مختلف، سفره هفت سین است که ساعاتی پیش از تحویل سال نو گسترده می‌شود.

این سفره از سابقه‌ای تاریخی برخوردار بوده و هریک از اجزای آن نیز به نیت خاصی بر سر سفره نوروزی جای می‌گیرند و در این رسم ملی، کثرت ملتی به وحدتی زیبا برای نوزایی طبیعت می‌رسد.

از این‌رو برنامه "خوان نوروزی" سعی دارد با به تصویر کشیدن نوروز و آیین نوروزی که از جمله میراث فرهنگی و معنوی ایران محسوب می‌شود و به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شده در جهت شناخت بیشتر مخاطبان ایرانی و گسترش دیدگاه‌های همه جانبه و عمیق فرهنگی مردم ایران به عنوان صاحبان چنین میراث گرانقدری بکوشد.

کتاب آسمانی و دعای تحویل سال، سیب به عنوان میوه‌ای بهشتی و نماد زایش و ... موضوع‌های این برنامه هستند.