شورای پیشگیری از وقوع جرم در قزوین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار شورای پیشگیری از وقوع جرم که در محل دادگستری برگزار شد اظهارداشت: با شروع فعالیت این شورا عملیات یشگیری از وقوع جرم متولی مشخص پیدا می کند و تکالیف، اختیارات و مسئولیتها معین می شود.



وی افزود: پیشگیری اقدامی همه گیر است که تاکنون مجموعه مشخصی در این زمینه مدیریت امور را بر عهده نداشته اما با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می تواند بخش گسترده ای از این کار را پوشش دهد.



انصاری ضمن اشاره به مدیریت در پیشگیری تصریح کرد: این امر اقدامی کنشی، احتیاطی و مراقبتی است که شامل همه عناوین پیشگیرانه از جمله عناوین قضایی و اجتماعی می شود که تدبیر و مدیریت منسجم را در این حوزه نیاز دارد چرا که با وجود مدیریت و مشارکت به نتیجه مطلوب تری دست خواهیم یافت.



رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: پیشگیری به معنای علمی نیازمند پروسه زمانی چندین ساله است و زمانی محقق می شود که دستگاههای حاکمیتی با تمام ظرفیت خود در این حوزه فعالیت داشته باشند زیرا پیشگامی این دستگاهها همراهی مردم را به دنبال خواهد داشت و موجب موفقیت نیز می شود.



در ادامه این نشست دادستان قزوین گفت: یکی از نیازهای اساسی همه جوامع و در واقع مهمترین اصل استمرار هر حکومتی تامین امنیت است.



حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به ویژگی تشکیل این شورا بیان کرد: ایجاد شورای پیشگیری از وقوع جرم از پراکندگی تصمیمات این حوزه توسط سازمانهای مرتبط در استان جلوگیری می کند و با هدفمند و قدرتمند شدن و تجمیع امور نتیجه موثرتری حاصل می شود.



وی افزود: یکی از اقدامات مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برخورد به موقع و بهنگام با پدیده های مجرمانه است چرا که از وقوع این جرایم توسط سایر افراد جلوگیری می کند.

