یک دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه شهیدبهشتی درگذشت

دکتر ویدا ودودی مفید - رئیس اداره بهداشت و مشاوره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، با اعلام این خبر اضافه کرد: نیمه شب جمعه هفته گذشته، مهدی رادنیا که دانشجوی رشته دکتری ریاضی دانشگاه شهید بهشتی بود درگذشت. تاکنون پزشکی قانون نتیجه قطعی علت فوت این دانشجو را اعلام نکرده است اما دانشگاه شهید بهشتی احتمال می دهد که این دانشجو بر اثر سادندنس (در زمینه بیماری قلبی) فوت کرده باشد.

وی گفت: سابقه بیماری قلبی پیش از این نیز در خانواده این دانشجو وجود داشته است.

به گفته دکتر ودودی مفید، مرحوم رادنیا همچنین در حال درمان بیماری گوارشی خود در خارج از دانشگاه شهید بهشتی بود.

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد که مراسم بزرگداشت این دانشجو، روز دوشنبه از ساعت 13 تا 14 دوشنبه هفته جاری در مسجد جامع این دانشگاه برگزار می شود.