تکلیف یک نماینده گرگان و آق قلا در دور دوم مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در حاشیه ستاد انتخابات شهرستان افزود: در این حوزه انتخابیه حجت الاسلام سید علی طاهری با کسب 74 هزار رای به مجلس نهم راه یافت.

وی اظهار داشت: عبدالحسین ناصری با کسب 50 هزار و 23 رای و عیسی امامی با کسب 43 هزار و 312 رای نتواستند حد نصاب رای را کسب کنند و به دور دوم راه یافتند.

وی عنوان کرد: در حوزه کردکوی، گمیشان، بندرگز و ترکمن از کل آرای 147 هزار و 283 رای، محمد جواد نظری مهر با 38 هزار و 924 رای به خانه ملت راه یافت.

قناعت بیان داشت: در حوزه علی آبادکتول نیز از کل 78 هزار و 482 رای رحمت الله نوروزی با کسب 38 هزار و 520 رای روانه بهارستان شد.

استاندار گلستان افزود: در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر نیز از کل 94 هزار و 726 رای ماخوذه رضا صابری با 32 هزار و 513 رای نماینده مردم منطقه تعیین شد.

وی یادآورشد: در حوزه گنبدکاووس سلیمان عباسی با کسب 47 هزار و 402 رای از کل 153 هزار و 109 رای و در حوزه مینودشت، کلاله، مراوه تپه عبدالکریم رجبی با کسب 47 هزار و 500 رای از کل 162 هزار و 210 رای راهی خانه ملت شد.

اسستاندار گلستان میزان مشارکت مردم استان در انتخابات را بیش از 82 درصد اعلام و از حماسه آفرینی مردم قدردانی کرد.

وی بیان داشت: با این حساب شش نماینده استان در مجلس در دور اول تعیین شدند و یک نماینده در دور دوم انتخابات مشخص می شود.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده در مجلس دارد.