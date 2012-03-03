اعتصاب کارکنان برج کنترل فرودگاه های قبرس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سخنگوی شرکت هواپیمایی"هرمس" گفت: این اعتصاب چهار ساعته که بین ساعت 12 الی 16 به وقت محلی صورت گرفته، باعث تاخیر در برنامه پرواز بیست هواپیما و حدود دو هزار مسافر در دو فرودگاه اصلی این کشور در لارناکا و پافوس شد.



این کارکنان خواستار معافیت از سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت این کشور هستند. آنها تاکید می کنند که حقوق های پرداختی به آنها، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار نمی دهد. آنها اعلام کرده اند روزهای هفتم، دوازدهم و پانزدهم مارس نیز به مدت چهار ساعت اعتصاب خواهند کرد.



اتحادیه کارکنان برج کنترل پرواز اعلام کرد به دنبال بی نتیجه ماندن گفتگوها با مقامات دولتی و رد شدن پیشنهادهای آنها از سوی دولت، راه دیگری جز اعتصاب کردن باقی نمانده بود.



کارکنان برج کنترل نسبت به طرح دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و نیز شرایط مربوط به اضافه کار و حقوق بازنشستگی معترض هستند.

