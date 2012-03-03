افزایش دو برابری مساجد آمریکا طی یک دهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، احسان بگبی محقق اصلی و نویسنده این تحقیق که استادیار مطالعات اسلامی دانشگاه کنتاکی است اظهار داشت: این تحقیق رشد سالم جامعه مسلمان و ادغام مناسب آنها در جامعه را نشان می دهد. فکر می کنم که این تحقیقت بهترین پیامی است که می توانیم به جهان ارائه کنیم.

این تحقیق با عنوان "مساجد آمریکایی 2011" نشان می دهد که تعداد مساجد آمریکا افزایش 34 درصدی داشته است. مساجد آمریکا در سال 2000 ، 1209 و در سال 2010 ، 2106 مورد بوده است.

قسمت اعظم این مساجد بیشتر در شهرهایی چون نیویورک با 257 مسجد، کالیفرنیا با 246 مسجد، تگزاس با 166 مسجد و فلوریدا با 118 مسجد قرار دارند.

محققان در این تحقیق مسجد را بعنوان یک سازمان اسلامی توصیف کرده اند که نمازهای جمعه در آن برگزار می شود، فعالیتهای اسلامی برگزار و روی ساختمان کنترل عملیاتی دارد. براساس این تعریف، تحقیق حاضر ساختمانهایی چون مدارس و بیمارستانها که فضایی برای اقامه نماز دارند را به حساب نیاورده است.

براساس نتایج این تحقیق تعداد مساجد در حومه ها از 16 درصد در سال 2000 به 28 درصد در سال 2010 رسیده است.

بگبی در این تحقیق نوشته است: این رونق ساخت مساجد نشان دهنده افزایش منابع مالی جامعه مسلمان و افزایش تعداد مسلمانانی است که در این کشور زندگی می کنند. همچنین مشخص شده نمازگزاران مساجد از نظر قومیتی بسیار دارای تنوع هستند بسیاری از آنها از آسیای جنوبی، اعراب و آفریقایی آمریکایی ها هستند.

این تحقیق همچنین نشان دهنده افزایش تعداد مساجد شیعه در آمریکا است، اما شیعیان در میان جامعه مسلمان آمریکا هنوز هم درصد بسیار اندکی را تشکیل می دهند.

ابراهیم هوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی آمریکایی اظهار داشت: هرقدر تعداد مساجد و مسلمانان در آمارها بیشتر باشد به این معنا است که ما در حاشیه قرار نداریم.

این تحقیق جامع همچنین نشان دهنده این است که مسلمانان حضور بسیار فعالی در جامعه دارند به طوری که 98 درصد از رهبران مساجد اظهار داشته اند مسلمانان باید در نهادهای آمریکایی حضور داشته باشند و 91 درصد نیز اعتقاد دارند مسلمانان باید در سیاست حضور فعالانه داشته باشند. این امر نشان دهنده دیدگاه مثبت رهبران مساجد درباره زندگی جامعه مسلمانان آمریکا است.

همچنین دیدگاه مثبت رهبران مسلمان نسبت به این مسئله از سال 2000 افزایش یافته است. رهبران مسلمان آمریکا اعتقاد دارند جامعه مسلمان را باید برای حفظ دربرابر هرگونه دیدگاه انحرافی نزدیک به مساجد نگاه داشت.

این تحقیق مسجد بخشی از نهاد همکاری جوامع دینی است که بیش از 300 هزار مکان عبادی در آمریکا را مورد بررسی قرار داده اند شورای روابط اسلامی آمریکایی، نهاد تحقیق دینی هارتفورد، انجمن اسلامی شمال آمریکا و حلقه اسلامی شمال آمریکا از جمله نهادهایی هستند که از این تحقیقات حمایت کرده اند.