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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

«تاریخ مطبوعات ایران» به قلم سیدفرید قاسمی منتشر شد

«تاریخ مطبوعات ایران» به قلم سیدفرید قاسمی منتشر شد

کتاب «تاریخ مطبوعات ایران» نوشته سیدفرید قاسمی با پیشینه تاریخ مطبوعات جهان به قلم دکتر یونس شکرخواه از سوی نشر ثانیه وارد بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «تاریخ مطبوعات ایران» تازه‌ترین اثر سیدفرید قاسمی پژوهشگر عرصه مطبوعات با موضوع  بررسی فراز و فرود‌های تاریخ مطبوعات ایران از آغاز پیدایش مطبوعات در کشورمان و روند آن تا پس از انقلاب اسلامی‌ ایران نوشته شده است.

قاسمی در این کتاب در 10بخش جداگانه مطبوعات ایران را در عصر ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، دوره پهلوی اول و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داده است و رویدادهای مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب همچنین در فصل پایانی خود به بررسی پیشینه مطبوعات جهان به قلم یونس شکرخواه پرداخته است.

قاسمی همچنین در این کتاب فهرستی از 67 منبع مورد استفاده برای تالیف این اثر را به منظور جستجوی بیشتر مخاطبان ارائه داده است.

کتاب تاریخ مطبوعات ایران را نشر ثانیه در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 5500 تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 1550545

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