تلاش بعثی ها برای کودتا در عراق/ اسناد و جزئیات کودتا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل با اشاره به تلاش شخصیتهای بعثی برای کودتای درعراق آورده است: منابع آگاه به نقل از سند سری نهادهای امنیتی عراق اطلاعاتی از دخالت سه افسر استان ذی قار علیه روند سیاسی پرده برداشتند.

این پایگاه افزود: منابع فوق بیان کردند که سه افسر پلیس در ذی قار که درجه یکی از آنها سرتیپ بوده در راستای انتشار افکار حزب العوده (حزب بعث) و کودتای سیاسی تلاش کرده اند.

پایگاه مذکور به نقل از منابع فوق می افزاید: افسرانی که اسامی آنها در سند سری آمده نشستهایی برای به شکست کشاندن روند سیاسی انجام داده اند و یکی از افسران که نامش در سند فوق ذکر شده در حادثه 2008 که منجر به کشته شدن یکی از افسران امنیتی در استان شد، دخالت داشته است.

این پایگاه نوشت: طی ماههای گذشته تلاشهای زیادی برای بازداشت مظنونین به کودتا علیه روند سیاسی عراق در استان ذی قار به عمل آمده است.

پایگاه فوق به نقل از "سعد المطلبی" عضو ائتلاف دولت قانون افزود: بسیاری در میسان هنوز به افکار بعثی ها ایمان دارند و برای به قدرت رسیدن دوباره آنها تلاش می کنند.

المطلبی بیان کرد: بر اساس اطلاعات موجود بیشتر این افراد به شاخه عزت الدوری وابسته هستند و این هسته ها بعثی در استانهای جنوبی فعالیت می کنند.

این عضو ائتلاف دولت قانون گفت: اعضای این هسته های مخفی را نظامیان و غیرنظامیان تشکیل می دهند. هرچند این افراد در اقلیت هستند اما سبب نگرانی هستند زیرا روشهای مکارانه ای در ایجاد نا آرامی دارند.