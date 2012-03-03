کاندیدای منتخب اصولگرای یزد از حضور مردم در انتخابات تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار با صدور بیانیه ‌ای خطاب به ملت فهیم و با بصیرت ایران به ویژه مردم استان یزد اظهار داشت: ملت فهیم و با بصیرت ایران در روز جمعه 12 اسفند با لبیک به دعوت مقتدا و پیشوای خود، حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای عزیز، حماسه عظیم و ماندگار دیگری را بر جریده افتخارات خود افزود و نشان داد که همچنان بر اصول انقلابی و اسلامی خود مصمم بوده و تسلیم تحریم‌ها و تفرقه‌ افکنی‌ های دشمنان قسم‌ خورده اسلام و ایران نمی ‌شود.

محمدصالح جوکار افزود: به طور یقین این حماسه عظیم و مشارکت بسیار بالا و جهادگونه مردم که به حق پیروز واقعی عرصه انتخابات هستند، بر سنگینی وظیفه نظام می‌افزاید زیرا بهترین خلق خدا، مستحق بهترین و والاترین خدمت‌ ها هستند.

وی ادامه داد: اینجانب خاضعانه پیشانی سپاس بر آستان حضرت حق سائیده و سپاسگزار اقشار مختلف مردم فهیم، انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان‌های یزد و صدوق که با اعتماد و حسن ‌نظرشان توفیق نمایندگی خود را در مجلس شورای اسلامی دوره نهم به بنده محول کردند، بوده و از حضور شورآفرین سایر رقبا و رفقای انتخاباتی که موجبات شور و نشاط و حضور حداکثری و دشمن ‌شکن مردم در پای صندوق‌های رای را فراهم کردند، تجلیل می‌ کنم.

جوکار همچنین از مسئولان و دست‌اندرکاران هیئت‌های نظارتی و اجرایی انتخابات و نیروهای امنیتی و انتظامی که با همت خود زمینه برگزاری انتخاباتی آرام و سالم را فراهم آوردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

محمدصالح جوکار کاندیدای اصولگرای مردم یزد و صدوق با بیش از 75 هزار رای از مجموع بیش از 201 هزار رای مردم یزد و صدوق راهی مجلس شد.