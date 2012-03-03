به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در نشست خبری ظهر امروز خود ضمن تشکر از تدابیر مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه و گسترده مردم در این عرصه گفت: امیدوارم نامزدهای پیروز در این انتخابات و همه کسانی که در این عرصه مشارکت جدی داشتند، بتوانند با خدمت شایسته، زحماتی را که مردم در این عرصه کشیده‌اند به صورت مناسب پاسخ بدهند.

زاکانی با بیان این‌که دشمن می‌خواست فضای انتخابات یک فضای امنیتی و ملتهب باشد، ولی به لطف بصیرت مردم و مسوولان امر، فضای انتخابات یک فضای کاملا سالم، رقابتی و مشارکت‌پذیر بود گفت: مردم با این حضور خود عمق باورشان را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌ها و پایبندی به نظام نشان دادند.

وی در ادامه افزود: ما در عرصه انتخابات شاهد پیروزی قاطع اصولگرایان بودیم و در واقع با این پیروزی، زمینه‌ای فراهم شد که گفتمان اصولگرایی استمرار پیدا کند و امکان پیگیری مسیر چشم‌انداز 20 ساله در جامعه فراهم شود.

زاکانی با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم در این عرصه افزود: مردم نشان دادند که از جریانات سیاسی عبور کرده‌اند و فراتر از آن‌ها، به منافع ملی و تعلقات اسلامی خود و ارزش‌هایی که به آن پایبند هستند، می‌نگرند.

رئیس ستادانتخابات جبهه متحداصولگرایان با تشکر از مجریان برگزاری انتخابات و همچنین از شورای نگهبان، گفت: از شورای نگهبان به خاطر این‌که در برابر برخی از مسائل ایستاد و حتی با رد کردن برخی از صاحب منصبان نشان داد که نظام اسلامی و شورای نگهبان تحت تاثیر سفارشات قرار نمی‌گیرد، سپاسگزارم.

وی با بیان این‌که حضور آگاهانه مردم در عرصه انتخابات، در عرصه بین‌المللی نیز برای جمهوری اسلامی ایران فواید فراوانی دارد اظهار داشت: مذاکرات هسته‌یی فراروی ماست و این حضور آگاهانه حتما تاثیر جدی در معادلات بین‌ ایران و کشورهای متخاصم خواهد داشت و هم در پیشرفت منافع ملی تاثیرگذار خواهد بود و به بیداری اسلامی و جریان حق‌خواهی که در منطقه به وجود آمده، امید می‌دهد و باعث تهدیدزدایی از ما خواهد شد.

زاکانی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد پیروزی اصولگرایان در انتخابات تصریح کرد: اکثریت پیروزی در سراسر کشور متعلق به اصولگرایان است و در بین اصولگرایان نیز اکثریت پیروزی متعلق به جبهه متحد است و آنچه که برای ما روشن است، پیروزی قاطع اصولگرایان در سراسر کشور است.

نماینده مردم تهران با تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از 50 درصد جبهه متحد در حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور پیروز شده باشد.

رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به این‌که ما شاهد مشارکت بالا و خوبی در تهران بودیم که غیر قابل تصور بود گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که از لیست 30 نفره تهران، 10 نفر در دور اول به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند و مابقی در دور دوم به مجلس راه پیدا کنند.

وی با اشاره به ترکیب لیست 30 نفره اول تهران گفت: 27 نفر از آن‌ها اصولگرا هستند و از بین اصولگرایان نیز سه پنجم آن‌ها کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان هستند.

زاکانی با بیان این‌که مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بیشتر از مجلس هشتم و هفتم بوده و می‌توان گفت به اندازه مجلس ششم بوده است گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که مجلس نهم، مجلسی ضابطه‌محور و قانون‌محور باشد.

رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان همچنین ورود افراد جدید به مجلس را معنادار عنوان کرد و گفت: مردم نشان دادند که فراتر از جریان‌های خاص سیاسی تصمیم می‌گیرند.

وی افزود: جامعه ما نیازمند یک تحول جدیدی است و مجلس نیز برای ایجاد این تحول نیازمند یک خون تازه و پتانسیل جدید بود.

زاکانی همچنین با بیان این‌که ما در جبهه متحد رقابت درون‌گفتمانی را باور نداریم ‌گفت: ما همواره تاکید بر وحدت بین اصولگرایان کرده‌ایم و بر مواضع قبلی خود تاکید داریم و معتقدیم که باید برای پیشرفت کشور از تمام ظرفیت اصولگرایان در کشور استفاده شود و رقابت با سایر گروه‌های اصولگرایان را قبول نداریم.