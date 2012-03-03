میزان مشارکت گلستانیها در انتخابات بیش از 80 درصد بود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: میزان مشارکت مردم در انتخابات رکورد خوبی بوده و از استانهای برتر کشور در این زمینه خواهیم بود.

وی ادامه داد: درصد مشارکت مردم شهرستانهای استان نیز به تفکیک از طریق دبیر خانه ستاد انتخابات استان به سمع مردم خواهد رسید.

قناعت افزود: پس از انتخابات 12 اسفند ماه، 6 نماینده از 7 نماینده مردم مستقیما به مجلس راه یافتند و فقط برای یک کرسی و منتخب دوم حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، انتخابات به دور دوم کشیده شد که یکماه پس از تائید نهایی شورای نگهبان شاهد انتخابات مرحله دوم این حوزه خواهیم بود.

استاندار گلستان در پایان از تمام دست اندرکاران ستاد انتخابات، کمیته های چندگانه، هیئت های سه گانه اجرایی، نظارت و بازرسی، نیروهای انتظامی، خدماتی، پشتیبانی به دلیل مشارکت و همکاری و رسانه ملی و اصحاب خبر و مطبوعات به جهت انعکاس اخبار انتخابات قدردانی ویژه کرد.

گلستان هفت کرسی در مجلس دارد.





