مشارکت حدود 50 درصدی مردم شیراز در انتخابات

به گزارش خبرنگارمهر، جواد زرین کلاه بعد از ظهرشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از محل شمارش آرای شیراز، گفت: مشارکت مردم شیراز در انتخابات مجلس هشتم حدود 30 درصد بود که در این دوره مشارکت مردم حدود 20 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان شیراز بودند، یادآور شد: شاهد مشارکت حداکثری مردم شیراز در این دوره از انتخابات بودیم.

فرماندار شیراز در خصوص وضعیت شمارش آرا در شیراز افزود: تعدادی از صندوق های اصلی رای همچنان در حال شمارش است که تا حدود دو ساعت دیگر وضعیت شیراز به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

زرین کلاه با بیان اینکه زمان دقیق مرحله دوم انتخابات را وزارت کشور اعلام می کند، تاکید کرد: پیش بینی ما در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان شیراز اردیبهشت ماه سال آینده است.