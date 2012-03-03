نتایج شمارش آراء در بوئین زهرا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری دقایقی قبل نتایج شمارش آراء در شهرستان بوئین زهرا را اعلام کرد.
به گفته صابری از مجموع 82 هزار و 125 رای اخذ شده در شهرستان بوئین زهرا آقای روح الله عباسپور با 37 هزار و440 رای به عنوان نماینده مردم این شهرستان راهی مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: پس از وی سید رضا هاشمی با 27 هزار و 517 رای رتبه بعدی را کسب کرد.
صابری تصریح کرد: روح الله بابایی صالح با 12 هزار و 68 رای، وحدت محمدی با سه هزار و 103 رای و عباس احمدی با یکهزار و 997 رای رتبه های بعدی را از حیث کسب رای در حوزه انتخابیه بوئین زهرا به دست آورده اند.
رئیس ستاد انتخابات استان قزوین در ادامه از حضور پرشور و حماسی مردم استان قزوین در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.
قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان قزوین نتایج انتخابات در شهرستان بوئین زهرا را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری دقایقی قبل نتایج شمارش آراء در شهرستان بوئین زهرا را اعلام کرد.
نظر شما