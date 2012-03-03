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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

حامیان همراهی نکردند/

بزرگداشت مهرداد اوستا به سال آینده موکول شد

بزرگداشت مهرداد اوستا به سال آینده موکول شد

مراسم بزرگداشت زنده‌یاد مهرداد اوستا که قرار بود اسفندماه سال جاری در تهران برگزار شود به دلیل بدقولی حامیان این مراسم، به سال آینده موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش فاطمه راکعی، مدیرعامل انجمن شاعران ایران از تدارک مراسم گرامیداشتی برای مهرداد اوستا در قالب سخنرانی، شعرخوانی و انتشار یک ویژه‌نامه خبر داده بود که در همان گفتگو نیز بر لزوم همکاری نهادهایی که قول همکاری و حمایت مادی داده بودند، تاکید شد.

اما این روزها با گذشت 13 روز از اسفندماه، خبر می‌رسد که حامیان برنامه بدقولی کرده و همین انجمن شاعران ایران به عنوان متولی اصلی مراسم امکان برپایی آن را در سال جاری ندارد.

راکعی با تایید این خبر اضافه می‌کند: برپایی گرامیداشت مهرداد اوستا اتفاقی است که ما بدان اهتمام ویژه داریم و نسبت به وی احساس دین می‌کنیم و به همین دلیل تمام تلاشمان را می‌کنیم که این مراسم سال آینده برگزار شود.

محمدرضا رحمانی با نام هنری مهرداد اوستا، نویسنده و شاعر معاصر ایران بود که به دلیل سرودن قصیده‌های فراوان، برخی وی را «پدر قصیده‌سرایی معاصر» نامیده‌اند. برخی نیز اوستا را دومین قصیده‌سرای بزرگ معاصر پس از ملک الشعرای بهار می‌دانند.

ژان پل سارتر از وی به عنوان «یکی از متفکران برجسته مشرق زمین» نام برده ‌است. اوستا علاوه بر شاعری، در زمینه فلسفه، موسیقی و ادبیات فارسی نیز فعالیت داشت. اوستا 17 اردیبهشت سال 1370 از دنیا رفت.
کد مطلب 1550555

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