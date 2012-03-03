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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

غلامی:

نمایشگاه مهربانی در قاب تصویر نگارخانه مولانا عاصم زنجانی افتتاح شد

نمایشگاه مهربانی در قاب تصویر نگارخانه مولانا عاصم زنجانی افتتاح شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول نمایشگاه عکس مهربانی گفت: نمایشگاه مهربانی در قاب تصویر در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی افتتاح شد.

حسین غلامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، احسان و نیکوکاری را یک سنت حسنه یاد کرد و افزود: مردم استان زنجان در احسان و نیکوکاری همیشه پیشقدم بوده اند.

وی به برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با  40 اثر با موضوع نیکوکاری در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و آثار منتخب توسط تعدادی از عکاسان برتر رسانه های استان انتخاب شده است.

مسئول برگزاری نمایشگاه هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج و توسعه سنت حسنه نیکوکاری در بین مردم یاد کرد و افزود: توسعه این سنت حسنه می تواند به ترویج و مشارکت بیشتر مردم در این حوزه منتهی شود.

غلامی تاکید کرد: علاقمندان می توانند صبح و بعدازظهر از 14 اسفند ماه آغاز تا 18 از این نمایشگاه بازدید کنند.
 

کد مطلب 1550556

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