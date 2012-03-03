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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

متقی نیا در گفتگو با مهر:

ملت تکلیف خود را ادا کرد/ نمایندگان منتخب در مسیر خدمت به مردم گام بردارند

ملت تکلیف خود را ادا کرد/ نمایندگان منتخب در مسیر خدمت به مردم گام بردارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه ملت تکلیف خود را در عرصه انتخابات ادا کرده است، گفت: حال نوبت نمایندگان منتخب است که در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

حجت الاسلام قاسم متقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر نشان داد که همیشه پیشاپیش مسئولان حرکت می کنند و در صحنه های مختلف به موقع حاضر می شوند.

وی با تاکید بر اینکه ملت بیدار و مومن لرستان نیز همواره در صحنه های مختلف حضور چشمگیر داشته اند، افزود: این حضور پرشور در صحنه دارای پیام های مختلف و هدفمند بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حضور مردم ایران در صحنه انتخابات، دارای پیامهای داخلی و خارجی زیادی بود، عنوان کرد: پیام خارجی این حضور این است که دشمنان در کمین نشسته بودند تا حضور کمرنگ ملت را ببیند که این خواب تعبیر نشد.

حجت الاسلام متقی نیا ادامه داد: ملت ایران آخرین ترکش هایی که استکبار می خواست شلیک کند را با حضور پرشور و شعور خود خنثی کرد.

وی با تاکید بر اینکه حضور ملت ایران یاس و ناامیدی دشمنان را به دنبال داشت، یادآور شد: همچنین پیام داخلی این حضور را خطاب به مسئولان و نمایندگانی دانست که منتخب مردم شده اند.

امام جمعه موقت خرم آباد ادامه داد: کسانی که رای آوردند باید کمر همت ببندند و همانطور که ملت به خاطر خدا به میدان آمد و انتخاب کرد آنها نیز به خاطر خدا در مسیر خدمتگزاری به مردم گام بردارند.

حجت الاسلام متقی نیا خواستار عمل نمایندگان به وظایف محوله شد و بیان داشت: وظایف قوه مققنه مشخص است و نمایندگان منتخب باید در چارچوب این وظایف در راستای خدمت به مردم حرکت کنند.

کد مطلب 1550571

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