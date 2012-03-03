ملت تکلیف خود را ادا کرد/ نمایندگان منتخب در مسیر خدمت به مردم گام بردارند

حجت الاسلام قاسم متقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر نشان داد که همیشه پیشاپیش مسئولان حرکت می کنند و در صحنه های مختلف به موقع حاضر می شوند.

وی با تاکید بر اینکه ملت بیدار و مومن لرستان نیز همواره در صحنه های مختلف حضور چشمگیر داشته اند، افزود: این حضور پرشور در صحنه دارای پیام های مختلف و هدفمند بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حضور مردم ایران در صحنه انتخابات، دارای پیامهای داخلی و خارجی زیادی بود، عنوان کرد: پیام خارجی این حضور این است که دشمنان در کمین نشسته بودند تا حضور کمرنگ ملت را ببیند که این خواب تعبیر نشد.

حجت الاسلام متقی نیا ادامه داد: ملت ایران آخرین ترکش هایی که استکبار می خواست شلیک کند را با حضور پرشور و شعور خود خنثی کرد.

وی با تاکید بر اینکه حضور ملت ایران یاس و ناامیدی دشمنان را به دنبال داشت، یادآور شد: همچنین پیام داخلی این حضور را خطاب به مسئولان و نمایندگانی دانست که منتخب مردم شده اند.

امام جمعه موقت خرم آباد ادامه داد: کسانی که رای آوردند باید کمر همت ببندند و همانطور که ملت به خاطر خدا به میدان آمد و انتخاب کرد آنها نیز به خاطر خدا در مسیر خدمتگزاری به مردم گام بردارند.

حجت الاسلام متقی نیا خواستار عمل نمایندگان به وظایف محوله شد و بیان داشت: وظایف قوه مققنه مشخص است و نمایندگان منتخب باید در چارچوب این وظایف در راستای خدمت به مردم حرکت کنند.