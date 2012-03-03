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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

رئیس جدید اتحادیه فوتبال آلمان انتخاب شد

رئیس جدید اتحادیه فوتبال آلمان انتخاب شد

"ولفگانگ نیرسباخ" به عنوان رئیس جدید اتحادیه فوتبال آلمان برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیرسباخ" یازدهمین رئیس اتحادیه فوتبال آلمان است و با رای 257 نماینده جانشین "تئو سوانسیگر" در اتحادیه فوتبال این کشور شد.

نیرسباخ پس از انتخاب در این سمت اظهار داشت: من احترام بسیاری برای اتحادیه فوتبال آلمان قائلم و امیدوارم بتوانم از پس انجام این وظیفه بزرگ برآیم. تا به امروز بسیاری از مردان بزرگ در این سمت فعالیت کرده اند و این سمت برای من هدیه ای است.

نیرسباخ در سال 1988 به عنوان رئیس بخش خبری اتحادیه فوتبال آلمان کار خود را آغاز کرد و در سال 2006 به عنوان نایب رئیس کمیته برگزاری جام جهانی آلمان انجام وظیفه کرد.

بر پایه گزارش زی نیوز، نیرسباخ در سال 2007 به عنوان دبیرکل اتحادیه فوتبال آلمان برگزیده شد.

کد مطلب 1550572

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