اتاوا از ماجراجویی علیه تهران حمایت نخواهد کرد/ ترجیح ما دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کرونیکل هرالد، "استفان هارپر" بار دیگر بر دوستی کشورش با اسرائیل تاکید کرد اما در عین حال گفت که این حمایت لزوماً به معنی حمایت اتاوا از حمله پیشدستانه از سوی اسرائیل علیه ایران نیست.

هارپر گفت: کانادا خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکل غرب با ایران در موضوع هسته ای است.

نخست وزیر کانادا افزود: ما در باره خطر اتمی ایران، اهداف و توانمندی آن بسیار شفاف بوده ایم. اینها نگرانی‌های جدی ما هستند و فکر می‌کنم که نظرات خود را بطور شفاف بیان کرده ایم.

در همان حین "جان بیرد" وزیر خارجه کانادا نیز در سخنانی در مجلس عوام این کشور پیام مشابهی را در سخنان خود ارائه داد.

وی خطاب به نتانیاهو گفت: نخست وزیر ازموضع ما اطلاع کامل دارند و موضع کانادا بسیار روشن است. ما البته حق اسرائیل را برای دفاع از خود به رسمیت می شناسیم، اما خواهان حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران هستیم و می خواهیم شاهد اقداماتی در این زمینه باشیم.

وزیر خارجه کانادا نیز گفت: ما بطور واضح خواهان اقدام نظامی علیه ایران نیستیم. به این دلیل است که ما با آمریکا و اتحادیه اروپا، انگلستان و دیگرانی که تلاش‌های دیپلماتیک دارند همکاری می کنیم.

خانم "هلن لاواردیه" منتقد سیاست خارجی کانادا نیز ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته ای ایران گفت: وضعیت در منطقه بسیار حساس است، اظهارات تحریک آمیز و نسنجیده درباره اقدامات نظامی هیچ چیزی را حل نخواهد کرد و تنها به نفع نظام سیاسی در ایران تمام خواهد شد و ما نیاز داریم تا دولت کانادا بر تلاش‌های قوی دیپلماتیک تاکید کند.

نتانیاهو نیز در این کنفرانس ضمن تکرار ادعای قبلی خواستار ممانعت جامعه جهانی از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای شد.