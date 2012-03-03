حضور 80 درصدی مردم چهارمحال و بختیاری در انتخابات/ نتایج حوزه شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور مردم شهرستان شهرکرد در انتخابات 15 درصد رشد داشته است.

وی افزود: مشارکت در حوزه انتخابیه شهرستان بروجن 14.5 رشد داشته است.

جلالی با اشاره به اینکه در مجموع در حوزه شهرکرد کل آرای این شهرستان 159 هزار و 456 رای بوده است، بیان داشت: آرا صحیح قابل محاسبه برای داوطلبین این شهرستان 153 هزار و 514 رای بوده است.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سید سعید زمانیان دهکردی با کسب 62 هزار و 765 رای، صادق سلیمی با کسب 48 هزار و 574 رای و اردشیر نوریان با کسب 35 هزار و 111 رای به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در حوزه انتخابیه شهرکرد را به دست آورند، افزود: سید سعید زمانیان دهکردی توانست به مجلس راه یابد.

وی افزود: سید محمدعلی سبحانی 379 رای و طهماسب مطهری 937 رای در این حوزه انتخابیه شهرکرد کسب کردند.